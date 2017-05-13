Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Mezbahalardaki hijyen meselesinden, sakatatlardaki zararlı maddelere ve merdiven altı üretim yapılan sağlıksız ortamlara kadar, birçok konuda gıda denetimleri büyük önem taşıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, halkın sağlığı ile oynayanlara göz açtırmamak için bazen baskınlar yaparak bazen ise gelen şikâyet ve ihbarlar üzerine, sık sık denetimler yapıyor. Türkiye genelinde 5 bin 163 gıda denetmeni tarafından, yılda 800 bine yakın işletme denetleniyor. Ancak bu denetimler sırasında gıda denetçileri zaman zaman şiddete maruz kalabiliyor. Denetmenler, en son yapılan Kurum İdari Kurulunda (KİK) bu sıkıntılarını dile getirdi. Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası da, güvenlik sorunlarının yaşanmaması için Bakanlık tarafından tedbirlerin artırılması talebinde bulundu. Tarım Bakanlığı yetkilileri de, sıkıntının aşılması için çalışma başlattı.