Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, suyun metreküp fiyatına yüzde 5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı 3'üncü oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edilen su zammı konusu görüşüldü.

Yapılan oylamada, 1 Temmuz'dan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 5 zam yapılması kararı verildi. Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 3,96 liradan 4,16 liraya yükselirken, 21 metreküp ve üzeri için uygulanan 9,28 liralık ücret ise değişmedi. Konut dışı kademesiz tarife 9,11 liradan 9,57 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 8,68'den 9,11 liraya yükseldi.

Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grubu'nun Başkan Vekili Bilal Doğan, yaptığı konuşmada, suya yapılan yüzde 5 oranındaki zammı eleştirdi.

"Hizmet değil zam yapan belediyecilik" anlayışı nedeniyle İZSU'nun yerinde saydığını iddia eden Doğan, "Söz verilen arıtma yatırımlarından bu sene de haber yok. Bu faaliyet raporunda anlatılanlar bu kent ile bağdaşmıyor. Geçtiğimiz yılda ortada elle tutulur hiçbir çalışma yokken, karşımıza yine zamla geldiniz. Bu yılda suya yapılacak ikinci zammın gerekçesi nedir? İZSU ayağını yorganına göre uzatamıyorsa, bunun ceremesini İzmirliler mi çekmek zorunda? Bir yılda suya gelen yüzde 15 zammın elle tutulur hiçbir yanı yoktur. Zararını zamla kapatmaya çalışan bu belediyecilik anlayışı nedeniyle İzmirlilere eziyet ediliyor." diye konuştu.

Bilal Doğan, İzmir'in altyapısının alarm verdiğini, kentte yaşayan vatandaşların artık yağmur yağmasın diye dua ettiklerini kaydetti.

Doğan'ın eleştirilerine yanıt veren Aziz Kocaoğlu, İZSU'nun başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Kocaoğlu, suya yapılan yüzde 5'lik zammı savunarak, şunları söyledi:

"Zam da yapılacak. Otomatiğe bağlamadım ben zammı. 20 ton hesabıyla hala 3 büyük şehirde en ucuz su İZSU'dadır. Zam yapılacak, yatırım yapılacak. Enflasyonun ne duruma geldiğini, yüzde kaça geldiğini biliyorsunuz. Biz dengeleyebildiğimiz müddetçe zam yapmadık. Evet bu sene yüzde 15 zam yaptık, sene başında yüzde 10 yaptık. Ama daha evvel bir sene, 1,5 sene zam yapmadığımız, yahut enflasyonun yüzde 8-9 olduğu senelerde yüzde 5 zamla geçirdiğimiz yılları bir tarafa yazacaksınız."

Mecliste ESHOT, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bütçe kesin hesap cetvelleri, AK Parti Grubu'nun ret oylarına karşın CHP'li ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.