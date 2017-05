Türkiye Gazetesi

Ramazan’a kısa bir süre et fiyatlarındaki yükseliş vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Samsun’da yerli malın karkas etinin kilosu 30 liradan satılırken, bu etler kasap tezgahlarına geldiğinde kilosu 45 liradan vatandaşlara sunuluyor. Son 1,5 ayda 5 lira artan et fiyatların böyle gitmesi durumunda Ramazan’da etin kilosunun 50 liraya çıkacağını ifade eden oda başkanı Ömür Şen, Et ve Süt Kurumundan alınan ithal mallardan yüzde 25 oranında kemik çıktığını, yerli ve yabancı malın karkas et kilosunun 30 liraya denk geldiğini iddia etti.



“Ramazan’da etin kilosunu 50 liradan aşağıya satamayacağız gibime geliyor”

Et fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda vatandaşların et yeme konusunda sıkıntıya düşebileceğinin altını çizen Ömür Şen, “1 hafta önce karkas etin kilosunu 26,5 TL’den alırken, şu anda 30 liradan alıyoruz. Bu, kasaplar için maliyetin 37 TL’ye çıkması demektir. Böyle olunca da ete 4-5 lira zam geldi. Bu da gidişatın iyi olmadığını gösterir. Bunun en büyük sebebi besicilerdir. Besiciler, Ramazan ayını fırsat bilmeye çalışıyor olabilir. Et fiyatlarının yükselmesinde kasaplara suç buluyorlar. Besiciler zam yaptığı için biz de ete zam yapmak zorunda kalıyoruz. Besiciler, yem fiyatlarının artmasını ve doların yükselmesini bahane gösteriyor. Durum bizden kaynaklı değil. Ama Ramazan’a 15 gün kala ete son 1,5 ayda 5 lira zam geldiyse, böyle giderse Ramazan’da etin kilosunu 50 liradan aşağıya satamayacağız gibime geliyor. Şu anda kıymanın kilosu 40 liradan, kuşbaşı etin kilosu da 45 liradan satılıyor. Durum böyle olunca, gözüken o ki üst gelir grubu vatandaşlarımızın dışındakiler bu

Ramazan’da et yiyemeyecek” şeklinde konuştu.



“İthal maldan yüzde 25 kemik çıkıyor”

Et ve Süt Kurumunun kilosunu 22,5 liradan verdiği ithal malın yüzde 25’inin kemik olduğunu iddia eden Şen, “Bakanımız da açıklama yaptı. Et ve Süt Kurumundan karkas etin kilosunu 22,5 liradan alabiliyoruz. Bunu Samsun’a en yakın il olan Yozgat’tan alabiliyoruz. Orada kasaplara verilen ithal malları gittik, inceledik. Kalite bakımından yerli mallara oranla çok düşük. Yüzde 25 seviyesinde kemik oranı var. Bizim yerli mallarımızdaki kemik oranı ise yüzde 16 seviyesinde. Bu ithal mallar bir hörgüçlü. Sırtlarında bir kabarıklık var. Yani biz kasaplar biz buradan Yozgat’a gidip mal alıp getirsek de bize kilosu 30 liraya denk geliyor. Et fiyatlarının düşmesi için bu sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Biz de vatandaşlara ucuz et satmak isteriz. Bu fiyatlar işlerimizin de yarı yarıya azalmasına neden oluyor. Vatandaşımız, 30 liraya kıyma yiyemezken, 45 liraya nasıl kıyma yesin? Vatandaşların artık kilo işi et alma devri sona erdi. İnsanlar artık yemeğe tat versin diye kıyma ve et alıyorlar. İnsanlar kasaba gelip, ‘100-150 gram et verir misin?’ diyorlar” diye konuştu.

Şen, et fiyatlarının yükselmesiyle hem vatandaşların hem de kasapların zarara uğradığını sözlerine ekledi.