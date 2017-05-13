Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka açıklamasına göre, DenizBank, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla hayata geçirdiği kampanyalarla çiftçinin yüzünü güldürüyor. Türkiye nüfusunun büyük kısmının geçimini sağladığı tarıma katkı sağlamaya devam eden DenizBank'ın mayıs ayı boyunca sürecek kampanyaları kapsamında üreticiler, tarımsal kredi ve sigorta ürünlerinde "avantajlı" faiz oranı ve indirimlerden yararlanabilecek.

Bununla birlikte Üretici Kartı'nı ilk kez mayıs ayı içinde kullanacak kart sahibi çiftçiler, tarımsal girdi alışverişlerine özel fırsat ve indirim kazanacak. Üreticiler ayrıca mayıs ayı boyunca tüm şube ve DenizBank kanallarından ayrıcalıklı hizmet alacak.

Çiftçilerin sosyal hayatlarına destek için çeşitli projeleri hayata geçiren DenizBank, ilkini geçen yıl düzenlediği Uçurtma Şenliklerinin ikincisini gerçekleştirerek, toplamda 5 bin uçurtma ve 50 bin balonla pek çok köy ve kasabada şenlikler düzenleyecek.

Yurt çapında tarımsal oda, birlik ve kooperatiflerin katılımıyla geniş çaplı düzenlenecek etkinliklerle Çiftçiler Gününün coşkusunu üreticilerle birlikte yaşayacak olan banka ayrıca bu özel gün için birçok il ve ilçedeki şubelerinde kahvaltı organizasyonları da yapacak.

- "Üreticilerimize her alanda destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, şunları kaydetti:

"Tarım sektörünü en fazla destekleyen lider özel banka olarak 15 yıldır üreticilerimizle kurduğumuz ilişkiyi gönül birliğiyle büyütüyor, onlara her alanda destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün ulaştığımız noktada 9 Milyar TL'yi aşan tarım kredimiz, 1 milyonu aşan çiftçi müşterimiz ve özel bankalar arasında yüzde 39'luk pazar payımızla sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz.

Sahip olduğumuz vizyon, tarımın sadece üreticilerimizin geçimlerini sağladıkları bir kanal değil, büyük bir ekonomik faaliyet alanı ve stratejik bir sektör olarak ele alınmasını kaçınılmaz kılıyor. Tarıma verilen her desteğin ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğu bilinci ile ilk günden bu yana çiftçilerimizin hayatlarına değer katmayı amaçladık. Bu özel gün vesilesiyle, tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum."