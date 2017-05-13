Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde 1997 yılında kurulan salyangoz işleme fabrikasında, Karadeniz illeri ağırlıklı Türkiye'nin dört bir yanında köylüler tarafından toplanan salyangozlar işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. Fabrika sahibi Sadık Ayanoğlu, yılda 1500 ton salyangozu Fransa başta olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ettiklerini, bir nevi atıl olan bir ürünü ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

3 MİLYON LİRA YATIRDI

Sadık Ayanoğlu'nun ağabeyleri Yılmaz ve İzzet Ayanoğlu, 1960'lı yıllarda canlı salyangoz toplayarak ihracatçılara satmaya başladı. Makine Mühendisi Sadık Ayanoğlu, ağabeylerinin yaptığı işi büyütüp ihracatı kendisinin yapabileceğini düşünerek 1997'de 3 milyon lira yatırımla salyangoz işleme fabrikası kurdu. Nisan ve mayıs aylarında Trabzon, Samsun, Düzce, Giresun gibi Karadeniz illeri ağırlı Türkiye'nin dört bir yanından köylüler tarafından toplanan salyangozlar, nakliyeciler tarafından fabrikaya getiriliyor. Fabrikada kabuğundan ayrılan salyangozlar buzlanarak yüzde 90'ı Fransa olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Yüksek protein ve düşük yağ oranıyla değerli bir besin olan salyangoz bu ülkelerde yoğun tüketiliyor.

20 YILDA 50 MİYON DOLAR

Ayanoğlu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Ayanoğlu, fabrikayı kurduğu ilk yıllardaki yıllık 1 milyonluk ihracatını şimdi yıllık 1500 ton ile 2 milyon 500 bin dolara kadar çıkardıklarını söyledi. Fabrikada 100 kişinin çalıştığını ifde eden Ayanoğlu, "Bir nevi atıl olan bir ürünü ülkemize döviz kazandırarak binlerce kişiye ekmek sağlamaktayız. Bunu toplayanları da düşünürsek on binleri buluyor istihdam sağladığımız kişi sayısı.Trabzon, Samsun, Çorum dahil Düzce olmak üzere güvendiğimiz toplayıcılar bunları köylülerden toplar ve fabrikaya getiriyorlar. Geçen 20 yılda yaklaşık 50 milyon dolar bir ihracat gerçekleştirdik" dedi.

FRANSA'DA SIRAYA GİRİYORLAR

Ağabeyleri ihracatçılara salyangoz satarken merak edip bu işe girdiğini anlatan Ayanoğlu, "Memnunuz işimizden. Bölgemize istihdam sağlıyoruz, devletimize vergimizi veriyoruz. Genel olarak başta Fransa olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere vermekteyiz. Oradaki ana alıcılar diğer Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya ihracat yapıyorlar. diye konuştu.

Ayanoğlu, kırsal kesimlerdeki betonarme yapılaşmanın ve büyük şehirlere göçün etkisiyle salyangoz toplamada azalmalar olduğunu, büyüme hedeflerinin yerine mevcudu koruma yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.