Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilk yurt dışı gezisi için neden Suudi Arabistan'ı seçtiği belli oldu.

TAM 100 MİLYAR DOLARLIK SİLAH

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirmesi planlanan Riyad ziyaretinde, Suudi Arabistan ile 100 milyar dolarlık silah antlaşmasının imzalanacağını bildirdi.

10 YIL İÇİNDE 300 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Beyaz Saray yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bir dizi anlaşma sürecinin son aşamasındayız" denildi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı savunma paketinin 10 yıl içeresinde 300 milyar doları aşabileceği belirtildi.

AĞIRLIK UÇAK VE KONTROL SİSTEMİLERİNDE

Suudi Arabistan anlaşma kapsamında ABD'den savaş uçakları, kontrol ve kumanda sistemleri satın alacak.