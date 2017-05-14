Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin turfanda patates ve soğan merkezi olan Adana'da geçen yıl 61 bin dekar alanda 221 bin ton patates, 41 bin dekar arazide 220 bin ton soğan üretildi. Çiftçilerin geçen yıl kilogramı 15-20 kuruşa kadar düşen patates ve soğanı hasat etmeyip tarlada bırakması, soğanın Çukurova'daki ekim alanının yaklaşık yüzde 25 azalarak 31 bin dekara düşmesine neden oldu. Bu sezon ise Adana ve çevresinde patatesin kilogramı tarlada 1.5 liradan, soğanın kilogramı ise 50 kuruştan satılmaya başlandı. Her ikisi de toprak altında yetişen ürünlerin hasadı büyük bir hızla sürerken, üreticiler fiyatlardan memnun. Özellikle Rusya'nın ithalat kısıtlamasını kaldırmasıyla birlikte ihracatına başlanılan patates ve soğanda, üretici geçen yılki zararını karşılamayı umut ediyor. Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukurova'nın bu yıl gerek mevsim koşulları gerekse yağış itibarıyla çok verimli bir sezon geçirdiğini, yağışların tam zamanında ve verimli düştüğünü söyledi. Türkiye'de ilk patates ve soğan hasadının gerçekleştiği Adana'da bu durumun üretici için sevindirici olduğunu ifade eden Tekin, "Geçen yıl patateste ciddi bir sıkıntı yaşandı. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde de patates üreticisi çok büyük zarar etti. Bu sene Allah'a şükür patatesin şu an durumu iyi gidiyor" dedi.