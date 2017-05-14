Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nce (TZOB) bugün düzenlenecek olan "Dünya Çiftçiler Günü" etkinliği, 81 ilden on binlerce çiftçiyi Ankara'da buluşturacak. Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda yapılacak etkinlikte, çiftçilerin sorunları dile getirilecek. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de her 5 kişiden birinin tarım sektöründe istihdam edildiğine dikkat çekerek, milli gelirin yüzde 7'sinin tarımdan sağladığına işaret etti. Sektörde çözüm bekleyen birçok yapısal sorun olduğunun altını çizen Bayraktar, "Biz de düzenlediğimiz bu etkinlikle sektörümüzün sesi olmaya çalışacağız" dedi. Sektörün en büyük sorunlarından birinin parçalı araziler olduğunu aktaran Bayraktar, bu konuyla ilgili çalışmalar yapılsa da yeterli olmadığını ve konuyu tekrar dile getireceklerini ifade etti. Bir diğer sorunun da sulama olduğunu aktaran Bayraktar, "Bulunduğumuz coğrafyada sulama bir zorunluluk olmasına rağmen hâlâ 8.5 milyon hektarı bulan sulanabilir arazimizin tamamına suyu götüremedik. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) gibi büyük sulama projelerini de içeren yatırımları hızla tamamlamak zorundayız" diye konuştu. Tarladan markete fiyat makasının daraltılamadığına dikkat çeken Bayraktar, "Tüketicimiz makul fiyatlarla ürün bulamazken, çiftçimiz de yeterli ve istikrarlı gelirden mahrum kalıyor" ifadelerini kullandı.

MAZOT , GÜBRE, YEM, İLAÇ DESTEKLERİ ARTMALI

Mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi fiyatlarının üreticileri zorladığını aktaran Bayraktar, "Bu zorlukları aşmak için destekler artarak sürmeli, çiftçimizin, rakipleriyle aynı koşullarda üretim yapması sağlanmalı" şeklinde konuştu. Girdi maliyetlerinin düşük tutulmasının hem üretimi hem de ihracatı artıracağını aktaran Bayraktar, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının da yeterli olmadığını ifade etti. "Geniş kapsamlı bir borç yapılandırılmasına ihtiyaç var" diyen Bayraktar, şunları anlattı: "Ülkemizde tarımsal üretimde bir sorun yok. Çiftçimiz bu ülkenin gıda güvencesini rahatlıkla sağlıyor. Destekleme olduğunda her üründe üretim patlaması yaşıyoruz. Yapısal sorunlarımız çözülürse, yeterli destek verilirse çiftçimiz, üretimde kıta boyutundaki ülkelerle yarışır."