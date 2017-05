Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli malın karkas etinin kilosu 30 liradan satılırken, bu etler kasap tezgâhlarına geldiğinde kilosu 45 liradan vatandaşlara sunuluyor. Son 1,5 ayda 5 lira artan et fiyatların böyle gitmesi durumunda ramazan ayında etin kilosunun 50 liraya çıkacağını ifade eden Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Et ve Süt Kurumundan alınan ithal mallardan yüzde 25 oranında kemik çıktığını, yerli ve yabancı malın karkas et kilosunun 30 liraya denk geldiğini iddia etti.

Et fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda vatandaşların et yeme konusunda sıkıntıya düşebileceğinin altını çizen Ömür Şen “1 hafta önce karkas etin kilosunu 26,5 TL’den alırken, şu anda 30 liradan alıyoruz. Bu, kasaplar için maliyetin 37 TL’ye çıkması demektir. Böyle olunca da ete 4-5 lira zam geldi. Bu da gidişatın iyi olmadığını gösterir. Besiciler, yem fiyatlarının artmasını ve doların yükselmesini bahane gösteriyor. Durum bizden kaynaklı değil. Ama ramazana 15 gün kala ete son 1,5 ayda 5 lira zam geldiyse, böyle giderse ramazan ayında etin kilosunu 50 liradan aşağıya satamayacağız gibime geliyor. Şu anda kıymanın kilosu 40 liradan, kuşbaşı etin kilosu da 45 liradan satılıyor” diye konuştu.



BİR HAFTADA 4 LİRA

Son bir haftada et fiyatları 4 lira artış gösterdi.