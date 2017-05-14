Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ocak ayında Afrika ülkesi Mozambik’e yaptığı ziyaret, önemli iş birliklerine kapı açtı. Ülkede 1 milyar dolarlık konut işi alan Ankara merkezli Akay İnşaat, başkent Maputo’yu dönüştürmek için kolları sıvadı. Projenin inşaatına eylül ayında başlayacaklarını belirten Akay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun “Toplamda 5 bin konut yapacağız. Her sene 1.000 konut teslim edecek şekilde planlamamızı yaptık. Sistemi Türkiye’deki kooperatif sistemi gibi yapmaya karar verdik” dedi.



‘KONUT İHTİYACINI ÇÖZECEĞİZ’

Dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahip ülkesinin Mozambik olduğunu dile getiren Olgun “Ülkeyi gezdik, gözlemler yaptık. Mozambik konut ihtiyacı hat safhada olan bir ülke. İnsanlar orada çok zor durumda teneke üzerinde yaşıyorlar. Hatta yüzde 80’inin kimliği bile yok” şeklinde konuştu. Ülkede konut fiyatlarının çok pahalı olduğunu anlatan Olgun “Biz 2+1 ofis kiraladık, aylık kirası 3 bin 500 dolar. Kira çok yüksek geldi. Bu proje ile birlikte Mozambik’in konut ihtiyacı problemini çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.



MALZEMELER TÜRKİYE’DEN

Akay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Öztürk de, ülke ekonomisine büyük katkıda bulanacaklarını belirterek, “Ciddi anlamda ihracat kapısı açılacak. Çünkü inşaat yapımı ile ilgili tüm malzemeleri Türkiye’den getireceğiz” ifadelerini kullandı. Öztürk, işin mali boyutunun 1 milyar dolarla sınırı kalmayacağını dile getirdi.



Anlaşmayı Akay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gökşin ve Moputo Belediye Başkanı David Simango imzaladı.



TOKİ’yle 30 bin konut üretti

TOKİ ile birlikte bugüne kadar 30 bin konut ürettiklerini anlatan Ertan Olgun, Ankara’da yeni başladıkları Akay Neris projesinde güneş enerjisinden elektrik üreteceklerini söyledi. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projeyi ileri derecede akıllı ürettiklerini belirten Olgun, şöyle konuştu: Toplam 75 konut olacak. 2018 yılının sonunda teslim edilecek. Büyüklükleri 200 ila 452 metrekare arasında olan konutların fiyatları 1 milyon lira ila 2 milyon 700 bin lira arasında değişiyor.

Şehir merkezine 33 katlı bina

5 bin konutluk proje dışında Maputo Ticaret Odası’nın arsası için kat karşılığı anlaşma yaptıklarını kaydeden Ertan Olgun “Şehir merkezinde 33 katlı bir bina inşa edeceğiz. Maputo Ticaret Merkezi projesine yaklaşık 220 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi. Arsanın kendilerine bedelsiz tahsis deldiğini belirten Olgun “Onlara 3 bin metrekare yer ayıracağız ve bu arsaya AVM, ofis ve konut inşa edeceğiz. Bunun karşılığında 80 bin metrekare alanda da kendimize inşaat yapacağız” diye konuştu.



‘Svaziland radarımızda’

Yurt dışı yatırımlarına Mozambik’ten başladıklarını ifade eden Ertan Olgun, ülkeyi Afrika’nın üssü olarak belirlediklerini söyledi. Olgun “Svaziland’ı da radarımıza aldık. Çok zengin bir ülke… Yeni projeler için görüşmeler yapıyoruz” dedi. Olgun ayrıca Tanzanya ve Madagaskar’da da konut projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.