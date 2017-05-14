Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarsılmaz Silah Sanayi İthalat Müdürü Hakan Özadalı, TSK ve Emniyet Teşkilatına silah tedarik ettiklerini belirterek “Başta ABD olmak üzere 72 ülkeye ihracatımız var. İhracatımız her sene artıyor” dedi. Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ Dış Ticaret Müdürü Didem Aral da hükûmet tarafından verilen desteklerle hareketlenen sektörün hızlı ilerlediğini, bu nedenle silah stantlarının ilgi görmesinin normal olduğunu ifade etti. Canik markasının sadece ABD’ye yılda 75 bin adet silah ihraç ettiğine dikkati çeken Aral, yıllık üretimlerinin yüzde 80’ini 25 ayrı ülkeye sattıklarını bildirdi.