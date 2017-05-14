Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat demirinde fiyatlar referandum sonrası fırladı. Sektör temsilcileri artışın referandum sebebiyle ertelenen talepten kaynaklandığını belirtirken, müteahhitler ise ithalatın önünün açılmasını istiyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, demirde miktar bazında kıtlık yaşandığını, ancak bu sorunun çelik üreticilerinin referandum sürecinin oluşturduğu belirsizlik ortamı ve yurt içi talebin azalması üzerine ihracata yönelmesinden kaynaklandığını söyledi. Yayan, sektör kuruluşlarının ocak-mart döneminde, temmuz ayına kadar uzanan ihracat siparişleri aldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Referandumun ardından inşaat sektöründe hızla yükselen bir çelik talebi oluştu. İnşaat sektörünün talebini hızla artırması arz-talep dengesinin yeniden ayarlanmasını gerektirdi. Kuruluşlarımız piyasadaki durumun farkında ve ihracat yerine iç piyasanın talebini karşılamaya yönelik adımlar atacak. Önümüzdeki aydan itibaren durum normale dönmeye başlar. Dolayısıyla geçici bir sıkıntı için gümrük vergisinin indirilmesi gibi ithalatın artmasına yönelik adımlar büyük zahmetlerle kurduğumuz dengeleri bozar.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ise son 3 yıldır seçim ve referandum süreçlerinden dolayı inşaat sektöründe daralma yaşandığını belirterek, Şubat 2017’de kilogram başına bin 500 lira düzeyinde olan inşaat çeliği fiyatlarının yüzde 25-30 civarında zamlandığını dile getirdi. Tellioğlu “Dünyadaki önemli demir üreticilerinden biriyiz ancak üretimin yüzde 90’ı ihracata yönlendirildiği için iç piyasada demir bulmakta zorluk çekiyoruz. Bizim demir üreticilerinden talebimiz, yurt dışına yüzde 20 daha az mal satmaları ve bunu iç piyasaya yönlendirmeleri. Bu olmadığı takdirde sektör olarak zarar edeceğimizden, talebin karşılanması adına ithalatın önünün açılması yönündeki isteğimizi Sayın Bakana ilettik” diye konuştu.



