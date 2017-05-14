Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir şirket genel müdür yardımcısının açtığı işe iade davasında, mahkeme işveren temsilcisi olduğu için davanın reddini istedi. Dava temyize gitti. Yargıtay da üst düzey bürokratlar, yöneticiler için emsal teşkil eden kararında yöneticilerin de iş güvencesi kapsamında olduğuna dikkat çekti.

Kararda, "Özgür iradesiyle işlem yapamayan yöneticiler iş güvencesi hükmünden yararlanabilir" denildi. Özel bir bankada direktör olan bankacının açtığı tazminat davasında bankanın avukatları davacının direktör olarak çalıştığını dolayısıyla mesailerini kendisinin ayarladığını belirterek, fazla çalışma ücreti talep edemeyeceğini öne sürdü. Davacı ise, fazla mesaisini kanıtlamak için, e-postaları sundu. Çalışanlara gönderdiği e-postaları hafta sonu ve gece geç saatlere kadar çalıştığının kanıtı olarak gösterdi. Mahkeme, bunu delil olarak kabul etti.

Kaynak: Sabah