Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - İSTANBUL

Türkiye’nin son yıllardaki en büyük projelerinden biri olan 3. havalimanında çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, 3. havalimanının yüzde 52’sinin tamamlandığını belirtti. 3. havalimanında düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Deklarasyonu” imza töreninde konuşan Akçayoğlu “Burası, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olma niteliğini taşıyor” dedi. Akçayoğlu, şu bilgileri paylaştı: Projemizin yüzde 52’sini tamamladığımız bugünlerde, toplam 26 bin kişi canla başla havalimanımızı Türkiye ile buluşturmak için çalışıyor. Önümüzdeki yaz aylarında çalışan sayısı 30 bine çıkacak. 3 bin iş makinesi, 2 bini kamyon olmak üzere, günlük 4 bin 500 araç inşaat sahasına giriyor. İş sağlığı ve güvenliğini, işimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Mevzuat gereği projede toplam 96 uzman olması gerekiyorken, bu rakam bizde 5 katı daha fazla... Havalimanımız tamamlandığında, yan sektörlerle birlikte 225 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak. Bu kadar yüklü bir çalışan sayısına ve istihdam potansiyeline sahip başka bir proje şu an ülkemizde mevcut değil. Bu özelliği ile de İstanbul yeni havalimanı, istihdamın lokomotifi olacak.



Seferberlikle 1 milyon istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “Ocakta başlattığımız çalışma hayatında millî seferberlikte, yıl sonu itibariyle hedeflediğimiz 1,5 milyon istihdamda 1 milyon rakamını geçtik” dedi. 3. Havalimanında düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Deklarasyonu” imza töreninde konuşan Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: 4 ayda 1 milyonu aştık. Artık hedeflediğimiz noktaları yakalamada bir sorunumuz yok. O yüzden diyoruz ki, önümüzdeki dönemde çalışma hayatında millî seferberliğin ana başlığı, iş sağlığı ve güvenliğidir. Uyaracağız, danışmanlık yapacağız, eğitim destekleri vereceğiz. Ama buna rağmen tedbirini almayan, kurallara uymayan yerlerde de cezai müeyyidelerde merhametli olmamalıyız. Dünyada her 15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçiriyor. Aynı sürede 1 işçi, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle can kaybına uğruyor. Bu, her yıl 2,3 milyon kişinin ölmesi anlamına geliyor. İş kazalarının dünyaya maliyeti de 3 trilyon dolar! Bu miktarı tedbir olarak, duyarlılık olarak harcayabilmeliyiz.



Hedef, sıfır iş kazası!

İstihdam seferberliğinin ardından çalışma hayatında bir seferberlik de, iş sağlığı ve güvenliğinde başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni seferberliğe ‘start vermek’ için üçüncü havalimanının şantiyesini seçti. Müezzinoğlu, “Bakanlık olarak, iş güvenliği meselesini ‘yasa çıkardık, kanun koyduk, uygulamaları takip ediyoruz, cezaları kesiyoruz’ boyutuyla bırakmayacağız. Bundan sonraki süreçte sosyolojik olarak bir dönüşüme gitmeyi hedefliyoruz. O nedenle de artık ilkokul öğrencilerimizde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç oluşturacağız. Bunu bir kültüre dönüştürmek bizim sorumluluğumuz” dedi.