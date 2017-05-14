Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'ye çeşitli temaslar için gelen Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Başkanı Dr. Bandar Bin Fahd Al Fuhaid yaptığı açıklamada, Arap ülkeleri ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğinin başladığını söyledi.

"3 MİLYONA ULAŞTI"

İş birliği kapsamında aktiviteler ve programlar gerçekleştirdiklerini belirten Al Fuhaid, "Amacımız Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki turizm potansiyelini yüksek bir seviyeye getirmektir. Arap ülkelerinin Türk turistler için Türkiye'nin de Arap turistler için turizmde hedef olmasını istiyoruz. Turizmdeki iş birliği Türkiye ile uzun süredir çalışmamızın sonucu ortaya çıkmıştır. Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2016'dan itibaren 3 milyona ulaştı" diye konuştu.

YAZ SEZONUNDA SAYI ARTABİLİR

Turistlerin deniz turizminin yanı sıra tarihi şehirleri de tercih ettiğini aktaran Al Fuhaid, yaz sezonunda Türkiye'ye gelecek Arap turist sayısının artabileceğini dile getirdi.

"ARAP ÜLKELERİ TÜRK YATIRIMCISINA YARDIMCI OLUR"

Arap ülkelerinde de büyük Türk şirketlerinin yatırımlar yaptığını dile getiren Al Fuhaid, şunları kaydetti:

"Bizim ülkelerimize gelen Türk turistler de var. Arap ülkelerinde de Türk turistleri görmekten mutluluk ve gurur duyarız. Daha fazla yatırımcı görmekten de mutlu oluruz. Onlara bütün kolaylıkları sağlayacağız. En önemlisi de yatırım garantisi ve tabii ki İslam Bankası'yla yardımlaşarak iş birliği yapmaktır. Amacımız Türkiye ile turizm ve yatırım iş birliğini tam anlamıyla sağlamak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirme adına gösterdikleri tüm desteklerinden dolayı teşekkür eden Al Fuhaid, Arap ve Türk turizmini geliştirme adına atılan adımların devam edeceğini vurguladı.

Turizm işbirliği kapsamında ATÖ heyetiyle Edirne'de de incelemelerde bulunduklarını ve turizm işbirliği adımı attıklarını ifade eden Al Fuhaid, kentin köklü tarihi ve kültürel yapısının Arap turistlerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

3,5 - 4 MİLYON RUS TURİST GELMESİ BEKLENİYOR

Diğer yandan, Türkiye'ye bu yıl 3,5-4 milyon Rus turist gelmesi bekleniyor.