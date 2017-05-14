Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'dan ithal edilen karpuzlar, kilogram fiyatı 5 lira olması nedeniyle çeyrek dilimler halinde pazar tezgahlarında yerini aldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Ataevler Pazarı'nda tezgahlara konulan İran karpuzları, yüksek fiyatı nedeniyle çeyrek dilimler halinde satılıyor.

Pazarcı esnafı Muhammet Kabala, AA muhabirine, İran karpuzlarının yeni çıkmasına rağmen son derece lezzetli olduğunu söyledi.

"Bir karpuz ortalama 50 liraya gelebiliyor"



Müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Kabala, "İran'dan getirdik, şu anda kilosu 5 lira. Bir karpuz ortalama 50 liraya gelebiliyor. Bu nedenle dilim halinde satıyoruz. Dilimi ortalama 15 lira tutuyor. Yakında Adana karpuzu başlar. O zaman fiyatlar yarı yarıya düşer. Karpuz kilosu 2 liradan tezgahlara iner." dedi.

Vatandaş Eyüp Sevim de karpuzu, pahalı olduğu için ancak dilim halinde alabildiklerini kaydederek, "Tercihimiz tabii ki Türk karpuzu. Yerli malı Türk'ün malı. Şu anda mecburiyetten alıyoruz. Fiyatlar uçuk." diye konuştu.