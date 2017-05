Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN - Elif Çoban... Altı erkek kardeşin, oy ve gönül birliği ile şirketin başına geçirdiği, durmak bilmeyen, yorulmayan, kazandığı her kuruşu yatırıma harcamak için çırpınan örnek bir iş kadını ve yönetici... Beş yılda tamamlanıp, 600 milyon liraya mal olan yatırımın, Elif Çoban’daki etkisini görmek için onu, dev bir Şölen mahallesi gibi olan eski fabrikalarından taşınmaya nasıl karar verdiğini, yeni fabrikada her adımında ülkesi ve markası adına duyduğu gururu bizzat görmek gerek. Şölen CEO’su Elif Çoban heyecanlıydı; çünkü 1989 yılında sadece 50 kişiyle başlayan rüya gerçekleşmiş, o küçücük aile şirketi, 2000 kişinin çalıştığı, 100 ülkeye ihracat yapan, çikolatanın merkezi Belçika’ya çikolata satmakla kalmayıp onlar için ürün tasarlayan dev bir gıda üretim üssüne dönüşmüştü. Rüyasının gerçekleştiğini anlatmak için bazı medya mensuplarını Gaziantep’e davet eden Elif Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban’la birlikte rüyalarının gerçeğe dönüşmesini “Temelleri 1989’da atılan, 10 ton günlük kapasitesi olan 2 bin metrekarelik bir üretim alanından, 600 milyon liralık yepyeni bir üretim üssü ile kök salıyor. Gaziantep 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde 120 bin metrekarelik alanda faaliyete başlattığımız yeni tesisimizde günlük üretim kapasitesi 800 tona çıktı. Destek hatlarıyla 73 üretim bandından çıkacak 200’ün üzerinde ürün çeşidimiz, Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada parmakla gösterilecek donanım ve yetkinliklere sahip bu tesisler, Endüstri 4.0 vizyonunun gerekliliklerini tam olarak karşılıyor” cümleleriyle anlatıyor.



FABRİKADAKİ HER ŞEY AKILLI

İnşaatı için 170 milyon, teçhizat ve teknolojisi için 430 milyon lira harcanan fabrika, alanında teknolojinin zirvesini kullanıyor. Gıda güvenliği için tamamen el değmeden, tam otomasyonla çalışan fabrikada, yağ, un, şeker, kakao ve gerekli malzemeler, değil el, ışık bile görmeyen borularla hatlara ulaştırılıyor, yine o hatlardan el değmeden çıkıp paketleniyor. Paketlendikten sonra akıllı depoya giden ürünler, gelen taleplere göre fabrikanın her yerinde zorunlu olan 18 derecelik sıcaklıkta taşınacak frigorifik tırlara yükleniyor. Her şeyin robotlarla yapıldığı, AR-GE bölümünün ise arı gibi çalışan insanlarla dolu olduğu fabrikada, 50 kişilik bir de AR-GE ekibi görev yapıyor. Serdar Maraşlı yönetimindeki ekibin de kendisiyle aynı heyecanı taşıdığını söyleyen Çoban, şimdiki hedefini de “Biz bugüne kadar yaptığımız her şeyi ‘Şölen farklı yapar’ diyerek başardık. Büyük bir tutkuyla, en lezzetli ürünleri tüketiciye sunmak için büyük bir motivasyonla çalıştık” diyor.



Biskolata için özel makine

Şölen’in özel markalarından olan Biskolata’nın yeni bir ürününü imal etmek için yeni bir makine gerekmiş. Tek hat fiyatı 10 milyon avro olunca Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban, ne istediklerini Gaziantep OSB’deki üreticiye anlatmış ve yazılım dahil 600 bin avroya mal edilmiş.



Şölen CEO’su Elif Çoban, kardeşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban’la birlikte hedeflerini “Dünyanın daha çok ülkesinde marka olmak” diye özetledi.



Eksik olmasın diye yeni tasarım hat

Şölen’in en önemli özelliklerinden olan ‘AR-GE tutkusu’, Alman makine üreticisine de kazandırmış. Bu süreci şöyle anlatıyor Elif Çoban: “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti için paketlerin gramajının tam olması gerek. Artı, eksi marjlarını kullanmak istemiyoruz. Hatlarda meydana gelebilecek eksikleri tamamlayacak bir robot istedik makineleri aldığımız üreticiden. “Yok öyle bir şey” dediler. Biz de ne istediğimizi tarif ettik. Onlar yaptı, patentini aldı. Paket hattan geliyor, herhangi bir eksik varsa bu robot tamamlıyor ve paketleme tamamlanıyor.”



Yedi ülkede ofisleri var

100 ülkeye ihracat yapan, Kanada, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’de ülke ofisleri bulunan Şölen’in ürünleri, tüketildiği ülkelerde marka olarak tanınıyor. 30 ülkede reklam ve tanıtım faaliyeti yapan şirket, bu ülkelerde ürünün raf yeri ve fiyatının belirlenmesinde de etkili.



Depoya 55 kilometre hat ve 60 milyon yatırım

Şölen’in hiç insan bulunmayan deposu, 15 milyon avroya; yaklaşık olarak 60 milyon liraya mal olmuş. Üretimden sevkiyata kadar her şeyin otomatik makinelerle sağlandığı depo, yaz-kış 18 derecede tutuluyor. 55 kilometrelik yangın boru hattı döşenen depo, orta hâlli bir fabrika büyüklüğünde...