Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berk Kerim Kılıç ANTALYA - Geçtiğimiz yılı 15 Temmuz darbe girişimi, Rusya ile uçak krizi, büyük şehirlerdeki terör saldırıları sebebiyle kötü kapatan turizm sektörü, yıla iyi başladı. Mayıs ayında her gün Antalya Havalimanı’na 30 bin yolcu giriş yaptı. Rus turist sayısında adeta patlama yaşanıyor. Antalya’nın önemli otellerinden Ela Quality Resort Belek’in 2 ay önce görevi devralan yeni Genel Müdür Uğur Gezgin bu yıl için oldukça umutlu olduklarını söyledi. Mayıs ayının ilk 9 gününde Antalya Havalimanına günde ortalama 30 bin kişi geldiğini dile getiren Gezgin “Toplamda 9 günde 270 bin kişi giriş yaptı. Bu sadece yabancı turist sayısı. Geçen seneye kıyasla muhteşem bir yükseliş var. Şu an Rusya’dan beklenen turist sayısı 3 ile 3.5 milyon arası. Rus turist mutlaka eskiye dönecektir. Çünkü isteseler de Avrupa’ya gidemiyorlar, vize sorunu var. Ruslar ekonomik anlamda iyiye giderse Antalya’ya gelecektir. Şu anda otel yüzde 70 doluluk oranına sahibiz. 19 Mayıs’ta otelimizde yer kalmadı. Yazın da böyle geçmesini umuyoruz. Temmuz, ağustos oldukça güçlü geçecektir. Yerli turist ise, eskiye göre yüzde yüzün üzerinde seyrediyor” diye konuştu.



AVRUPA GERİLEDİ

Bu yıl Avurpalı turistlerin rezervasyonlarında düşüş olduğunu ifade eden Gezgin, sözlerine şu şekilde devam etti: “Alman turist bu yıl çok geride. Yüzde 50 düşüş var. Belçika, Hollanda da ise hiç hareket yok. Hâlen pazar Doğu Avrupa’da büyüyor. 28’indeki NATO toplantısında karşılıklı güven mesajları verilirse turist sayısında da artış olacaktır. Almanya aslında bizden olumlu bir mesaj bekliyor. Almanlar bize küsmüş, terk etmiş değiller. Dönecekler ama biraz ilgi istiyorlar. Çünkü bizdeki ürün Avrupa’da yok. Bu fiyata hele hiç yok. Avrupa’da bunun Türkiye’de çok farklı olduğunu biliyor. İyi bir yılda 4 milyon Alman geliyordu. Geçen sene 2 milyon geldi. Bu sene de bu rakamı yakalamaya çalışacağız.”