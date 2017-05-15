Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Memurları Kanunu'na göre memurun yazlık ve kışlık kıyafetleri düzenlendi. Memurlar, bugün itibariyle yeni kıyafet yönetmeliğine geçiyor. 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlayacak olan yaz kıyafeti uygulaması, 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai başlama saatine kadar devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu, yaz kıyafeti uygulaması kapsamında bugün itibariyle kalktı.

Klimalara dikkat

Uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giymesi ve kravat takması, 15 Mayıs sabahından -15 Eylül sabahına kadar olan dönemde zorunlu olmayacak. Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ise ilgili yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabii olacak. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kapsamında memurların belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla mahallinde ceketsiz, uzun veya kısa kollu gömlek ve kravatsız olarak çalışmalarına müsaade ediliyor. Uygulama makam odalarına giriş ve çıkışlarda da uygulanacak. Ancak illerde sadece makam odaları yazdığı için, protokole dahil kamu görevlilerinin resmi kutlama törenlerine mutlaka takım elbise ile katılması isteniliyor. Kıyafetleri Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmelikle tespit edilmiş personel (Emniyet, Jandarma, sağlık gibi) yazlık kıyafetlerini kendi kurumlarının usul ve esaslarına göre tatbik edecekler. Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların ise 22-24 dereceye ayarlanması gerekiyor.