Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak tarihinde getirilen taban fiyat uygulaması kuralına uymayan sürücü kurslarına ceza yağdı. Kırşehir’den 3 sürücü kursunun uymadığı, taban fiyatın altında kursiyer aldığı teknik takipler sonucu belirlendi.Kırşehir’de 2016 yılı için B sınıfı sertifika kurs ücreti bin lira, 2017 yılı için ise B sınıfı sertifika kurs ücreti bin 100 lira olarak belirlendiği öğrenildi.Kurala uymayan Sürücü Kursu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırşehir Sürücü Kursları Derneği’nin uyarılarına rağmen taban fiyatının altında kursiyer almaya devam ettiği gerekçesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonrasında 15 bin lira idari para cezası ve dönem kapatma cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Sürücü Kursları Derneği tarafından yapılan açıklamada Sürücü Kursuna kesilen 15 bin TL para ve dönem kapatma cezalarının, ücret ilanına uymayan diğer iki sürücü kursuna da uygulanacağı ifade edildi.