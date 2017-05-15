Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Tarım Bakanlığı heyeti, Anton Karmazin başkanlığında Serik ilçesinde seralar ve işletmelerin paketleme tesislerini gezdi. Heyete Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de rehberlik etti. Rus heyete, kabak, bal kabağı, aysberg marul ve biber gibi ihraç ürünlerinin dikim safhasından hasadına kadar olan süreçteki çalışmalarla, ürünün paketleme ve ürünlerin nakli konusunda bilgiler verildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Rus heyetin kabak, marul, bal kabağı ve biber üretim tesislerini ve seraları teknik açısından inceleyeceklerini söyledi. İnceleme sonrası Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerle ilgili karar vereceği belirtilirken, heyetin Antalya’dan sonra İzmir’e geçecekleri ardından da Mersin’de bir programa katılacakları bildirildi. Bu 5 günlük programda bazı sebzelerin üretildiği yerler, üretim metotları ve paketleme tesisleri incelenecek. Anton Karmazin ise bitki sağlığı kontrolü ve ihracat konusunda inceleme yapmak üzere Türkiye’ye geldiklerini, grup olarak denetimi yaptıklarını ancak kararın Rus Bakanlığınca verileceğini ifade etti.