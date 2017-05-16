Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’ye doğrudan sefer yapan uçaklarda 22 Mart tarihinde başlatılan kabinde tablet ve bilgisayar yasağının ardından Türk Hava Yolları’nın (THY), yolcu sayısında düşüş beklenirken tam tersi oldu. THY’nin İstanbul’dan New York’a yaptığı seferlerde yolcu sayısı nisan ayında yüzde 2.5 artarak 49 bin yolcuya ulaştı. THY’nin New York Müdürü Cenk Öcal, yasağa rağmen yolcu sayısında yaşanan artıştan memnuniyetini belirterek, bedava internet ve business class yolcularına dağıtılan dizüstü bilgisayarlarla yolcularına yasağın getirmiş olduğu kısıtlamayı da aştıklarını bildirdi.

VALİZ ALIM NOKTASINA STAND AÇTI

Öcal “İstanbul-New York hattında nisan ayında doluluk oranı yüzde 2.5 arttı. Yasağa rağmen artış kaydetmemiz sevindirici. Business yolcumuza uçak içinde laptop dağıtıyoruz. Laptoplarında yaptıkları çalışmaları yine uçak içinde ücretsiz olarak yolcumuza USB bellek kartına yükledikten sonra götürebiliyorlar. İstanbul’da güven içinde toplanan elektronik cihazları New York’ta varış noktasında valiz alınan konveyörün hemen yanına stand açarak hızlı bir şekilde yolcumuza iade ediyoruz” dedi.

New York’a günde 3 sefer

İstanbul’dan New York’a günde üç sefer uçtuklarını kaydeden Öcal, Newark Havalimanı’na uçmak için yolcuların isteği olduğunu bildirerek “Daha önce Newark Havalimanı’na uçuluyordu. Şimdi yeniden yolcuların istekleri var. Biz de bu doğrultuda pazar araştırması yapıyoruz” şeklinde konuştu. Newark Havalimanı New Jersey’de bulunuyor ve burada çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor.

THY’Yİ ÖRNEK ALIYORLAR

THY’nin elektronik cihaz yasağı ile birlikte yolcularını mağdur etmemek için geliştirdiği reaksiyonu Avrupalı şirketler de öğrenmeye çalışıyor. Büyük tartışma getiren yasak artan risk nedeniyle tüm Avrupa´dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Avrupalı havayolu şirketleri bu konuda deneyimi olan THY’nin çalışmasını izliyor. Edinilen bilgiye göre New York’a uçan Avrupalı bir şirket New York JFK havalimanı’nda THY’nin uygulamasını inceleyerek hazırlık yapmaya başladı.