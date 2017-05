Türkiye Gazetesi

Tuncer Cengiz NEW YORK - THY’nin İstanbul’dan New York’a yaptığı seferlerde yolcu sayısı nisan ayında yüzde 2,5 artarak 49 bine ulaştı. THY’nin New York Müdürü Cenk Öcal, yasağa rağmen yolcu sayısında yaşanan artıştan memnuniyetini belirterek, kısa süre önce başlayan bedava internet hizmeti ve business class yolcularına dağıtılan dizüstü bilgisayarlarla yolcularına yasağın getirmiş olduğu kısıtlamayı da aştıklarını ifade etti. Öcal, “İstanbul- New York hattında nisan ayında doluluk oranı yüzde 2,5 arttı. Yasağa rağmen artış kaydetmemiz sevindirici. Business yolcumuza uçak içinde laptop dağıtıyoruz. Laptoplarında yaptıkları çalışmaları yine uçak içinde ücretsiz olarak yolcumuza usb bellek kartına yükledikten sonra götürebiliyorlar. İstanbul’da güven içinde toplanan elektronik cihazları New York’ta varış noktasında valiz alınan konveyörün hemen yanına stand açarak hızlı bir şekilde yolcumuza iade ediyoruz. Bu dağıtım için toplam 4 personelimiz çalışıyor” dedi.



Bir günde 126 laptop

THY New York Müdürü Cenk Öcal, yolculardan alınan ve New York’ta iade ettikleri laptop sayısının bir günde 126’yı bulduğunu dile getirdi.

Avrupalı şirketler THY’yi örnek alıyor

THY’nin elektronik cihaz yasağı ile birlikte yolcularını mağdur etmemek için geliştirdiği reaksiyonu Avrupalı şirketler de öğrenmeye çalışıyor. Büyük tartışma getiren yasak artan risk sebebiyle bütün Avrupa’dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Avrupalı havayolu şirketleri bu konuda deneyimi olan THY’nin çalışmasını izliyor. Edinilen bilgiye göre New York’a uçan Avrupalı şirket New York JFK Havalimanı’nda THY’nin uygulamasını inceleyerek hazırlık yapmaya başladı.