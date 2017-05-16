Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi Giyim’den yapılan açıklamada, Mavi Jeans’in yaklaşık yüzde 50 hissesinin BIST’te halka arz edileceği, gelen talebe göre sermayenin yüzde 15’ini aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebileceği belirtildi. Mavi Giyim’in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1,3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı ise 170,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka arzda, yurtdışı talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurtiçinde ise koordinatörlüğü İş Yatırım üstlenecek.