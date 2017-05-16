Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Yerli üretim, 4.5G ve 5G teknolojileri konusunda ortak çalışmalar yapan Turkcell ve Huawei, iş birliğini geliştirme karara aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin’de gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde iki şirket önümüzdeki süreçte hem yerli teknoloji üretimi alanındaki çalışmalarını derinleştirecek hem de Türkiye’deki ortak AR-GE çalışmalarına hız verecek. Ayrıca anlaşma ile iki şirketin Çin Yuanı cinsinden ticaret yapması da öngörülüyor.

İmza töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kurulmakta olan Yeni İpek Yolu’nun Türkiye’nin 31 trilyon dolarlık pazara erişmesi için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: Tüm çabamız Türkiye’nin her alanda yerli teknolojiler geliştiren bir ülke olması için. Yazılım sektörü de bu anlamda çok kritik öneme sahip. Yeni İpek Yolu ile 31 trilyon dolarlık bir pazara erişeceğiz ancak yeni dünyada yerli ve milli yazılımlarınız olmadan teknoloji geliştirmenin zor olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Turkcell ve Huawei arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye’de yerli teknoloji geliştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da yerli teknolojilerin önemine değinerek “4.5G ve 5G’de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin sadece teknolojide değil ekonomide de yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bugün Huawei ile imza attığımız anlaşma ile yerli üretim, yazılım geliştirme, yenilikçi çözümler, standardizasyon, iki şirketin Çin yuanı cinsinden ticaret yapması ve Türkiye’de ortak AR-GE faaliyetleri konusundaki çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Ayrıca akıllı şehir çözümlerinde yapacağımız ortak çalışmalarla da, büyüyen şehirlerimiz için hayatı kolaylaştıracak yerli uygulamalar geliştireceğiz” dedi.



Ortak ekip kurulacak

İş birliği anlaşmasıyla Türkiye’de yerli teknoloji geliştirilmesi amacıyla ortak ekipler kurulmasını kararlaştıran iki şirket, nesnelerin interneti ile ilgili standardizasyon çalışmalarını da artık birlikte yürütecek.



Türkiye’ye yatırımları artıracağız

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Tian Feng tarafından imzalanan anlaşma ile ortak AR-GE çalışmaları yapılacak. Dünyadaki ikinci büyük yazılım ve araştırma-geliştirme merkezini Türkiye’de kurduklarını belirten Feng “Türkiye’de yatırımlarımızı artıracağız. Huawei Türkiye AR-GE merkezimizin, ülkenin coğrafi avantajının da etkisi ile Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.