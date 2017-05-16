Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Ankara / Çin ile Türkiye arasında imzalanan karayolu anlaşması, taşıma sektörü ve ihracatçılara bayram sevinci yaşattı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, atılan imzaların ticarette çok büyük bir adım olduğunu söyledi. Şener “En kısa zamanda Çin’den bir konvoy, kervan düzenleyip rekor sürede Türkiye ve Avrupa’ya ulaştırmak istiyoruz. Türkiye’yi dünya ticaretinin yine odağına oturtmak böyle mümkün olacak. Coğrafi olarak ortadayız. Transit yollarımızın önemini pekiştirmemiz, bunu fırsata çevirmemiz lazım” dedi.

Türkiye’ye gelmek için can atan bir sürü yük olduğunu söyleyen Şener“Ticaret yolları açısından Çin’in bizim doğu sınırımıza yani Erzurum’a mesafesi bir buçuk Türkiye boyu kadar. Yani Londra’dan daha yakın. Çin ürünleri deniz yolunu takip ederek 6 ila 8 haftada Türkiye ve Avrupa’ya geliyor. Bizim araçlarımız, özellikle Kazakistan’a giden araçlarımız - Kazakistan hemen Çin sınırında- yarısı da dönüş yükü bulamayıp boş geliyor. Hâlbuki Kazakistan’ın Çin sınırında Türkiye’ye gelmek için can atan bir sürü yük var” ifadesini kullandı.



Kervan projesi için 10 araçlık konvoy

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye ile Çin arasındaki Modern İpek Yolu’nda Kervan Projesi başlatılması için görüşmeleri başlattıklarını belirterek “On araçlık konvoyun İpek Yolu orta koridorunda Türkiye ve Avrupa’ya yük taşıması yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Modern İpek Yolu’nun Türkiye ile Çin’i Hazar Denizi ve Orta Asya ülkeleri üzerinden bağlamayı hedeflediğini söyleyen Arslan, “Bu hat, Doğu-Batı ekseninde mevcut hatları tamamlayan, güvenli ve ekonomik bir güzergah. Güzergâhtaki eksik hatların tamamlanmasıyla Çin’den Avrupa’ya kesintisiz demiryolu hattı tesis edilmiş olacak. 2013’te devreye girerek kıtaları bağlayan Marmaray, haziran sonunda açılacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Edirne-Kars Demir Yolu hattını da bağlayacak” diye konuştu.



Çin’e gitmek isteyen Türkiye’ye gelecek

Çin’in aynı zamanda önemli bir ithalatçı olduğunu söyleyen Fatih Şener “Şayet 6-7 günde Çin’e transit bir koridor açılabilse Çin’e mal satmak isteyen birçok ülke de gelip bizim ülkemizde bu üretimlerini yapacaktır. Türkiye’nin ekonomik gücü biraz daha gelişecektir. Biz buna inanıyoruz” ifadesini kullandı.



Ticaret yolu geçen yer zengin oluyor

Tarihî İpek Yolu’nun tekrar canlandırılmasını önemli bulduklarını söyleyen UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener “Doğudan gelecek ticaretin Osmanlı zamanında olduğu gibi tekrar Anadolu topraklarından geçmesini istiyoruz. Çünkü tarih boyunca ticaret yolu nereden geçmişse zenginlik oraya uğramış. Osmanlının çöküş sebeplerine bakılırsa ilk sebepten bir tanesi tarihi İpek Yolu’nun denize dönmüş olması ve Osmanlı topraklarını terk etmesi sayılır” dedi.