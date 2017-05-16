Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanlığı, ocak-nisan dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre bütçe gelirleri söz konusu dönemde yüzde 9 artarak 197,8 milyar lira, giderleri de yüzde 22,5 yükselerek 215,7 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, ocak-nisan döneminde 17,9 milyar lira açık verdi. Büyümeyi destekleyici karar ve teşviklerin etkisiyle, bütçe açığının tırmandığı gözlendi. Sadece ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında bile, ilk dört ayda bütçe açığı 11,9 milyar TL olarak görülüyor. Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artarken, bütçe 4 milyar 170 milyon lira faiz dışı fazla verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Ekonomide ortaya çıkan canlanma ve geçici teşvik uygulamalarının sonra ermesi ile birlikte, bütçe açığındaki trend daha ılımlı bir seviyeye doğru gelişme gösterecektir. Diğer taraftan Nisan ayında vergi gelirleri yüzde 14,3 artış göstermiştir. Bu oran, vergi gelirlerinde 2017 yılının tamamı için öngördüğümüz yüzde 11,4’ün üzerindedir. Rakamlar; üretim, tüketim ve ekonomik aktivitelerde canlanmaya işaret etmektedir. Önümüzdeki aylarda ekonomik canlanmada devam edecek olumlu gelişmelerle birlikte, vergi gelirlerindeki yükseliş trendi de sürecektir. Büyümeyi destekleyen politikalarla birlikte, bütçe açığının sürdürülebilir olması noktasında gerekli kararlılık da devam edecektir” diye konuştu.