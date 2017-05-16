Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wall Street Journal'ın haberine göre Ford Motor, global işgücünü yüzde 10 civarında azaltmaya yönelik planlarını bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Ford Motor işten çıkarmaları, karlılığı artırma çabaları çerçevesinde maliyetleri 3 milyar dolar azaltma hedefini gerçekleştirmek için yapacak.

FORD YANIT VERMEDİ

Ford Motor, WSJ'nin haberine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Ancak, maliyetleri alçaltmanın ve mümkün olduğu kadar verimli bir hale gelmenin stratejik öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.