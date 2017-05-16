Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi verileri kirada oturanları üzdü. Araştırmaya göre; nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,63, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir kira artışı sözkonusu.

ISPARTA'DA KİRALAR DÜŞTÜ

Nisanda metrekare başına konut kira değerlerinin yüzde 2,02 arttığı Edirne, kiraların en çok yükseldiği kent oldu. Bu dönemde konut kira değerleri yüzde 2 ile en çok Isparta'da azaldı.

AYDIN'DA EV ALAN KARLI

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranlarında Aydın'ı, Van ve Bilecik takip etti.

BALIKESİR LİSTENİN ZİRVESİNDE

Yıllık oranlara göre kiralık konut fiyatları ise yüzde 20,83 ile en çok Balıkesir, yüzde 18,54 ile Aydın ve yüzde 17,03 ile Yozgat'ta yükseldi.