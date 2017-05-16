Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya olan borçlarını yapılandıran herkesin taksit veya peşin ödemelerini bu ayın sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğine dikkati çekerek, 'Ödemelerini yapmayanlar, yapılandırmanın getirdiği imkanları kaybedecek ve yeni bir şans olmayacak.' dedi.Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, geçen yıl yürürlüğe giren ve vatandaşların başvuru konusunda "büyük bir teveccüh gösterdiği" yapılandırma uygulaması için mayıs ayının çok önemli olduğunu belirterek, aynı ilgiyi ödeme noktasında da beklediklerini söyledi.Söz konusu uygulamayla vatandaşlara büyük imkanlar sağlandığına işaret eden Ağbal, bu imkanları kaybetmemek için ilk iki taksitin veya peşin ödemenin bu ayın sonuna kadar mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.



Yeniden yapılandırma uygulamasında ikinci taksitlerin ödenme süresinin ocaktan mayıs ayına ertelendiğini ve hem ilk taksit hem de peşin ödemelerini yapamayanlara yeni bir şans getirdiklerini anımsatan Ağbal, şunları kaydetti:



"Ödemelerini yapmayanlar, yapılandırmanın getirdiği imkanları kaybedecek ve yeni bir şans olmayacak. Önümüzdeki ay başvurularını almayı planladığımız yeniden yapılandırma uygulaması, asla geçmişte yapılandıran borçları kapsamıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mutlaka borçlarını bu ayın sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Yine SGK prim borçlarının ilk taksitinin veya seçenler için peşin ödemelerin de bu ay içinde yapılması lazım. Getirilen tüm imkanlara rağmen ödenmeyen borçlar için gereken takibi başlatacağız."



"Büyük bir tanıtım kampanyası başlattık"



Bakan Ağbal, konunun önemi nedeniyle büyük bir tanıtım kampanyası yaptıklarını da bildirdi.Hiçkimsenin bu imkanlardan yararlanma şansını kaybetmesini istemediklerini vurgulayan Ağbal, hemen her platformda vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.Ağbal, bu kapsamda yaklaşık 2 milyon vatandaşa hatırlatıcı mektup gönderdiklerini, televizyon, radyo ve internette ilanlar verdiklerini belirterek, bilboardlarda da hatırlatıcı afişlerin yer aldığını söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığındaki bürokratların sorumlu oldukları illerde vatandaşlara ulaştıklarına işaret eden Ağbal, "Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Bunun telafisi yok. Biz tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza konunun önemini anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.