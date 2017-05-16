Süt, şeker, salep ve meyan köküyle  hazırlanan, 150 yıllık geçmişe sahip Görele dondurmasının en yaşlı ustaları  arasında 85 yaşındaki Fatma Avcı bulunuyor.Dondurma yapmayı büyüklerinden öğrenen ve 65 yıldır bu işi yapan Fatma  nine, mesleğin sırlarını oğluna da öğretti.İlçede dondurma yapmayı bilenlerin en yaşlıları arasında yer alan  Fatma Avcı, dondurmanın incelikleri konusunda oğluna yardımcı olmayı sürdürüyor.Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Görele dondurmasının eskiden  beri hiç değişmediğini söyledi. Dondurma yapmayı 20 yaşında kayınpederi ve kayınvalidesinden  öğrendiğini anlatan Avcı, 1952 yılından bu yana dondurma üretmeye devam ettiğini  belirtti.

Geçmişte dondurmayı soğutmak için buz kullandıklarını  ifade eden  Avcı, şöyle devam etti:

"Eskiden böyle şartlar yoktu, karları yığın yapardık, o yığınları kar  kuyularına taşıyorduk, kuyuya birileri giriyordu, sepetlerle karları  yerleştiriyorduk. Üzerini de iyi kapatırdık erimesin diye. Sonra o kuyudaki  karları derin dondurucu niyetine kullanırdık. Eskiden çilemiz çoktu, şimdilerde  dondurma yapmak kolaylaştı. Dondurmayı yaptıktan sonra kütüklerden yaptığımız  fıçılara doldurup katırlarla çarşıya götürürdük."

BÜYÜKLERİNDEN ÖĞRENİP ÇOCUKLARINA DA  ÖĞRETTİ

Avcı, Görele dondurmasının geçmişte ticari amaçla yapılmadığını dile  getirerek, "Eskiden köylerde düğün oluyordu orada yapıyorlardı, ikram  ediyorlardı. Sonraları para için satılmaya başlandı. Şimdi satışları da güzel,  pazarlarda da satıyorlar." dedi.Dondurmanın yapımı hakkında bilgi veren Avcı, "Kazanda sütü  kaynatıyoruz, salep, şeker gibi malzemelerini koyuyoruz. Soğumaya bırakılacak,  bir iki gün sonra satılmaya başlanacak." diye konuştu.

Avcı, büyüklerinden öğrendiği dondurma yapımını çocuklarına da  öğrettiğini belirterek, artık eskisi kadar çok dondurma yapamadığını, çocuklarına  yardım ettiğini söyledi.Görele ilçesinde bu işi devam ettiren oğul Şenol Avcı (47) da dondurma  yapmayı anne ve babasından öğrendiğini belirtti.Avcı, babası rahmetli olunca kendisinin işi sürdürdüğünü anlatarak,  "Bu meslek bir ata, dede mesleği, bir kültür. Bu işi 35 senedir devam  ettiriyorum." şeklinde konuştu.

Dondurma yapımında süt, salep, şeker ve meyan kökü kullandıklarını  aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

 "Bizim hala eksikliklerimiz var. Bazı şeyleri anneme soruyorum. Bu o  kadar otantik bir şey ki sanayileşmedi. 'Anne bunu 100-150 yıl önce dedelerimiz  nasıl yapıyor da bu şekilde oluyormuş?' şeklinde soruyoruz, o da bize elinden  geldiği kadar öğretiyor. Biz son kuşakları gibi bir şeyiz, devam ediyoruz. Mayıs  ayından eylül ayına kadar dondurma satmaya devam ediyoruz. Kıvamıyla, yumuşak  olmasıyla diğer dondurmalardan çok farklı bir özelliği var."