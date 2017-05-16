Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süt, şeker, salep ve meyan köküyle hazırlanan, 150 yıllık geçmişe sahip Görele dondurmasının en yaşlı ustaları arasında 85 yaşındaki Fatma Avcı bulunuyor.Dondurma yapmayı büyüklerinden öğrenen ve 65 yıldır bu işi yapan Fatma nine, mesleğin sırlarını oğluna da öğretti.İlçede dondurma yapmayı bilenlerin en yaşlıları arasında yer alan Fatma Avcı, dondurmanın incelikleri konusunda oğluna yardımcı olmayı sürdürüyor.Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Görele dondurmasının eskiden beri hiç değişmediğini söyledi. Dondurma yapmayı 20 yaşında kayınpederi ve kayınvalidesinden öğrendiğini anlatan Avcı, 1952 yılından bu yana dondurma üretmeye devam ettiğini belirtti.

Geçmişte dondurmayı soğutmak için buz kullandıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Eskiden böyle şartlar yoktu, karları yığın yapardık, o yığınları kar kuyularına taşıyorduk, kuyuya birileri giriyordu, sepetlerle karları yerleştiriyorduk. Üzerini de iyi kapatırdık erimesin diye. Sonra o kuyudaki karları derin dondurucu niyetine kullanırdık. Eskiden çilemiz çoktu, şimdilerde dondurma yapmak kolaylaştı. Dondurmayı yaptıktan sonra kütüklerden yaptığımız fıçılara doldurup katırlarla çarşıya götürürdük."

BÜYÜKLERİNDEN ÖĞRENİP ÇOCUKLARINA DA ÖĞRETTİ

Avcı, Görele dondurmasının geçmişte ticari amaçla yapılmadığını dile getirerek, "Eskiden köylerde düğün oluyordu orada yapıyorlardı, ikram ediyorlardı. Sonraları para için satılmaya başlandı. Şimdi satışları da güzel, pazarlarda da satıyorlar." dedi.Dondurmanın yapımı hakkında bilgi veren Avcı, "Kazanda sütü kaynatıyoruz, salep, şeker gibi malzemelerini koyuyoruz. Soğumaya bırakılacak, bir iki gün sonra satılmaya başlanacak." diye konuştu.

Avcı, büyüklerinden öğrendiği dondurma yapımını çocuklarına da öğrettiğini belirterek, artık eskisi kadar çok dondurma yapamadığını, çocuklarına yardım ettiğini söyledi.Görele ilçesinde bu işi devam ettiren oğul Şenol Avcı (47) da dondurma yapmayı anne ve babasından öğrendiğini belirtti.Avcı, babası rahmetli olunca kendisinin işi sürdürdüğünü anlatarak, "Bu meslek bir ata, dede mesleği, bir kültür. Bu işi 35 senedir devam ettiriyorum." şeklinde konuştu.

Dondurma yapımında süt, salep, şeker ve meyan kökü kullandıklarını aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hala eksikliklerimiz var. Bazı şeyleri anneme soruyorum. Bu o kadar otantik bir şey ki sanayileşmedi. 'Anne bunu 100-150 yıl önce dedelerimiz nasıl yapıyor da bu şekilde oluyormuş?' şeklinde soruyoruz, o da bize elinden geldiği kadar öğretiyor. Biz son kuşakları gibi bir şeyiz, devam ediyoruz. Mayıs ayından eylül ayına kadar dondurma satmaya devam ediyoruz. Kıvamıyla, yumuşak olmasıyla diğer dondurmalardan çok farklı bir özelliği var."