Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan fast-food devi McDonald's İngiltere'de televizyonlarda yayınlanan reklam filmi nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. McDonald's 1.5 dakikalık reklam filminde, yetim çocukları duygusal olarak istismar etmekle eleştirildi.



Eleştiriler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan McDonald’s, “Birilerini herhangi bir şekilde incittiysek üzgünüz” ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 1.5 dakika süren reklam filmi geçen hafta Britanya televizyonlarında yayınlanmaya başladı.



Reklamda bir çocuk annesine, hayatını kaybeden babasıyla ilgili sorular sorarken görülüyor. Annesinin verdiği yanıtlardan dolayı oldukça üzgün olduğu gözlenen çocuk babasıyla hiçbir ortak yanı olmadığı için hayıflanıyor.



Anne ve oğul bir sonraki sahnede McDonald’s'a oturduktan sonra çocuğun yüzü aydınlanıyor. McDonald’s'ın bir hamburger çeşidini yiyen çocuğa annesi, “Bu babanın da favorisiydi” diyor. Çocuk babasıyla ortak bir yanını keşfettiği için mutlu oluyor.



EBEVEYNLER RAHATSIZ OLDU



“Yakınlarını Kaybeden Çocuklar” topluluğunun başkanı D. Shelley Gilbert, birçok ebeveynden reklam filmi ile ilgili rahatsız olduklarına dair telefon aldıklarını söyledi:



“McDonald's, yakınlarını kaybeden çocukların duygularını sömürüyor ve yaşayan ebeveynleriyle olan iletişimlerini başarısız kılıyor. Bugün 16 yaşında olan 29 çocuktan biri ya bir ebeveynini ya da yakın bir akrabasını kaybetmiş durumda. Dolayısıyla bu reklam filmi çok sayıda çocuk ve onların yaşayan yakınlarını etkileyecek. Bu sabah, McDonald's’ın müşterilerini duygusal olarak manipule ettiğini düşününen ve reklam dolayısıyla yakınını kaybettiği için etiketlendiğini hisseden pek çok çocuğun ebeveynlerinden sayılamayacak kadar çok çağrı aldık.”



İngiltere’deki reklamcılık standartlarını düzenleyen kuruluş ise pazartesi gününden beri TV reklamıyla ilgili yaklaşık 100 tane şikayet aldıklarını açıkladı.



Kurumun sözcüsü, konuyla ilgili, “Gelen şikayetler yiyecek satmak için çocuklarının 'yetim' kalma duygularını kullanmanın uygunsuz olduğuna işaret ediyor. Bazı kişiler Babalar Günü’nün yaklaşmasına da dikkat çekerek, durumun çocuklar için daha da üzücü olabileceğini söyledi. Şikayetleri dikkatlice değerlendiriyoruz fakat şu anda bir soruşturma başlatmak için karar almadık” dedi.



Dünyaca ünlü fast-food zinciri McDonald's'ın reklamına sosyal medyadan da çok sayıda tepki geliyor.