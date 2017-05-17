Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN - Bir gün kapınız çalsa ve kargodan gelen paketten ayakkabının teki çıksa ne hissedersiniz? Muhtemelen, birinin size şaka yaptığını zannedersiniz. Ardından “Sizi özledik. Ayakkabının diğer tekini almak için bize uğrar mısınız?” notunu görünce şaşkınlık ve mutlulukla kalakalırsınız mutlaka... Bu mutlu etme yöntemi, kuruluşu bir aşk hikâyesine dayanan Beta’dan. Şirket, ‘suskun’ diye nitelediği müşterisinin gönlünü işte böyle kazanıyor. Beta’nın, şirketi ‘kendi iş yeri’ gibi gören yöneticilerinden Pazarlama Direktörü Dicle Çelik, müşterilerini mutlu etme temelinde şekillenen yöntemlerini ise şöyle anlatıyor: “Beta, 2 erkek kardeşin 1970’lerde kurduğu bir aile şirketi. Bir aşk markası. O zamanlar turist rehberi olarak çalışan kardeşlerden Ercan Bey (İkiışık), müstakbel eşinin ayağında bir espadril görür ve bu ürünleri Türkiye’ye getirip Nişantaşı’nda ilk mağazasını açar. İlk günden bu yana daha çok mağaza, daha çok satmak değil ‘memnun müşteri’ hedefinde olan bir marka. Müşterilerimizi “yeni”, “sadık” ve “suskun” olmak üzere 3’e ayırıyoruz. Suskun müşterilerimizin bizdeki bilgilerini inceledik. Hangi tarz alıyor, numarası kaç? Bir ayakkabı seçip, yönetim kurulu başkanımızın ıslak imzasıyla, “Bugüne kadar nerelerdesiniz? Sizi özledik. Ayakkabınızın tekini almak için mağazamıza gelir misiniz?” yazıp gönderiyoruz. Mağazaya geldiğinde, Sinderella’da olduğu gibi bir koltuğa oturtup ayakkabının diğer tekini hediye ediyoruz. 1.000’den fazla müşterimize bunu yaptık ve birkaçını da mutluluktan ağlattık.”



ÖZEL GÜNLER BİZDE BAŞLADI

Özel gün kampanyalarını ilk defa kendilerinin başlattığını, Öğretmenler Günü ile başlayan serinin diğer günlerle devam ettiğini anlatan Çelik, 21 Haziran en uzun gün; 21 Aralık en uzun gece, ayakkabı numarası oranında indirim uygulamalarını başlattıklarını ifade etti.

“30 yaşına kadar ayakkabımızı biz seçeriz; 30’undan sonra ayaklarımız” diyen Dicle Çelik, fiyat konusundaki stratejilerini de “Biz öyle çok fazla yüzde 70’lere varan kampanyalar yapamıyoruz. Müşterimize yakın ve şeffaf olduğumuz için önce 700 lira deyip 300 liraya indiremeyiz. Müşterimiz bunu kabul etmez.. Yani bizim indirimimiz kıymetlidir” diye anlatıyor ve ekliyor: Mağazalarımızı bile en çok online satış yapılan yerlere göre seçiyoruz.



Platform ve dolgu her zaman var

“Ayakkabıda bu yıl moda ne” sorusuna da Çelik, şöyle cevap veriyor: Eskiden ayakkabı satıyorduk, şimdi tarz. O tarzı anlatırsanız ve birkaç yan ürünle müşteriyi yönlendirirsiniz. Bu yılın modasında dolgu topuklar yine var. Daha doğrusu platform ve dolgu topuk artık her zaman olacak. Moda akımlarını renk ve kumaş belirliyor. Bu yıl da desen ve renk çok fazla.



Rakamlarla Beta

2016 cirosu: 75 milyon TL

2017 sonu ciro hedefi: 90 milyon TL

Mağaza sayısı: 40

2017 sonu mağaza hedefi: 45

Yılsonu büyüme hedefi: %20

Hiç ayakkabı almasalar 6 yıl yetinecek olanlar var

Kadın ya da erkek fark etmiyor. Bazı şeyler tutku. Ayakkabı da bunlardan biri. Eskiden ihtiyaç için alınan ayakkabı, şimdi sadece cazibe unsuru haline geldi. Beta Pazarlama ve CRM Müdiresi Dicle Çelik, ayakkabı satın alma konusunda tüketici alışkanlıkları konusunda da şunları anlatıyor: Eskiyle kıyasladığımızda işimiz çok daha zor. Çünkü artık deri müşterisi bulmak zor. Herkes her gün ayrı renk giymek istiyor. Özellikle genç müşteriler ‘deri bir babet için yüksek meblağlar ödeyeceğime, aynı paraya başka markadan 5-6 çeşit alırım’ düşüncesinde. Gençler albenisi yüksek, kolay ulaşılan yerlere yöneliyorlar. Bu bizim için hem avantaj hem dezavantaj. GFK araştırmasına göre kimi tüketicilerin 5-6 yıl almasalar dahi yetecek kadar ayakkabısı olduğu ortaya çıktı. O yüzden cazibe, olmazsa olmaz bir unsur.



Ayakkabı seçerken önce malzeme

Ayakkabı seçerken önce yüzü, iç astar ve taban ile dış taban yapımında kullanılan malzemelere bakmak gerek. Dicle Çelik, ayakkabı seçerken şu inceliklere dikkat edilmesini önerdi:

KIŞLIK AYAKKABI İÇİN: Tabanlarında thermo olması dayanıklılığı artırır. Deri olması ayak sağlığı ve su geçirgenliği için önemli. Kışın da renklerin ahenginden yararlanın derim.

YAZLIK AYAKKABI: Rahat, geniş kalıplı ve yumuşak deri ayakkabı tercih edin. Çünkü yazın ayaklar şişer ve sıkma problemi daha çok yaşanır. Deri tercih etmenizi öneririm. Sentetik malzeme ayakla doğrudan temasta olacağından bakteriyel etkiye sebep olabilir.