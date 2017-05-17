Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sur Yapı’nın Antalya Kepez-Santral bölgesinde inşa edeceği kentsel dönüşüm projesinde ön talep toplanıyor. Bölgede 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 19 bin konut yer alacak. Günde ortalama 1800 ton molozun dönüştürüldüğü projede toplam 260 bin metrekare de yeşil alan bulunacak. Proje arazisinde bulunan 10 bin 764 adet ağaç korunarak, peyzajda kullanılacak. Antalya projesi ile ilgili konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas “Antalya Kepez-Santral bölgesinde üstlenmiş olduğumuz Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi bizi çok heyecanlandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antepe, Kepez-Santral bölgesi projesinin tüm süreçlerini problemsiz yürüterek Türkiye için de örnek bir çalışma sergiledi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu aşamadan sonra projeyi biz devralacağız ve proje ile Antalya’ya katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Projede yaklaşık 19 bin konut yer alıyor, bunlardan yaklaşık 5 bini hak sahiplerinin konutları… Projede konutların yanı sıra kültürel alanlar, Dev Şehir Parkı, sağlık tesis alanları, eğitim alanları, camiler, ofisler ve ticari alanlar bulunacak” dedi.



HAZİRANDA İNŞAAT BAŞLIYOR

Tüm hazırlıkları tamamladıklarına işaret eden Elmas, “Haziran ayı içerisinde de ruhsatımızı alarak inşa sürecine başlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Yabancılar için kârlı yatırım olacak

Rusların konut alımını bu projeyle tekrar harekete geçirmek istediklerini belirten Altan Elmas “İranlı turistlerin de ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Projemiz yabancılar için kârlı bir yatırım olacak” dedi.



24 ilden ön talep geldi

Ön talep sürecindeki ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Altan Elmas “Projemizde çok kısa bir süre önce ön talep toplamaya başladık. Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Balıkesir’in de aralarında bulunduğu toplam 24 ilden şimdiye kadar yoğun talep aldık. Antalya özelinde ise 13 farklı ilçeden talep aldığımızı söyleyebilirim. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan da talepler alıyoruz” diye konuştu.