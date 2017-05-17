Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl çıkarılan ve taksitleri ertelenen, ilk taksit ve peşin ödeme için tekrar bir imkan getirilen yapılandırmalar için son ödeme günü 31 Mayıs. Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, ilk taksidi ödeyenler ikinci taksidi ertelenenler, peşin ve ilk iki taksit için yeniden imkan getirilenler için uyarıda bulunarak, “Ancak 31 Mayıs tarihine kadar yapılacak ödeme ile yapılandırma içinde kalınabilir” dedi. Maliye, mükelleflere karekodlu mektuplar gönderdi, ayrıca mesaj attı.

İLK İKİ TAKSİT ÖDENMELİ

Ertürk bir grup basın mensubu ile yaptığı sohbet toplantısında geçen kasım ayı sonunda ilk taksitleri ödenen yapılandırma uygulamasının ikinci taksitlerinin Mayıs ayı sonunda ödenmesi gerektiğini söyledi. Yapılandırmaya başvuran ancak ödeme yapmayan mükelleflere de yeni bir fırsat verildiğini dile getiren Ertürk, uygulamadan yararlanma şartlarının başında ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi olduğunu belirtti. Ertürk, “Mayıs sonunda ödeme yapılmaması halinde mükellefin bir daha yapılandırmadan yararlanması mümkün değil” uyarısında bulundu. Ertürk ödemelerin son güne bırakılmamasını istedi. 31 Mayıs’ın da tekrar uzatılma imkanı olmadığını vurguladı.

15.4 MİLYAR LİRA GELDİ

Ertürk, geçen yıl çıkarılan 6736 sayılı düzenleme çerçevesinde 90 milyar liralık vergi alacağına mükelleflerden ciddi bir talebin geldiğini söyledi. Yapılandırma kapsamında 2016 Kasım sonu itibariyle kesinleşmiş alacaklar kapsamında 6 milyar 213 milyon lira, dava safhasında bir milyar 551 milyon lira, inceleme safhasında olanlardan 709 milyon lira tahsil edildi. Pişmanlıktan yararlanarak kendiliğinden verilen beyanla 267 milyon liranın, matrah artırımı ile de 3 milyar 907 milyon lira tahsil edildi. Düzenleme çerçevesinde bir defaya mahsus olarak stok affı ve kasa hesabı üzerinden de 2 milyar 744 milyon lira tahsilat yapıldı. Böylece düzenleme ile ilk taksitlerde toplam 15 milyar 394 milyon lira tahsil edilmiş oldu. Söz konusu bu tahsilat tutarı ile yapılandırılan alacağın yüzde 19’dan fazla kısmının tahsilatı yapılmış oldu.

BARKODLU MEKTUPLAR GÖNDERİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 31 Mayıs tarihine kadar ödeme dönemi için mükelleflere yaklaşık 2 milyon mektup gönderdi. Mektupların dilinde ‘uyarıcı’ ifade kullanmaya özen gösterdiklerini dile getiren Ertürk, ilk taksidi ödeyenlere gönderilen mektupta mükellefe teşekkür edildiğini kaydetti.

Mektupların sonunda bir karekod bulunduğunu vurgulayan Ertürk, cep telefonları aracılığıyla karekod üzerinden Gelir İdaresi başkanlığının ödeme sistemlerine bağlanıldığını ifade etti. Gelir İdaresi dört ayrı mektup hazırladı. İlk mektupta, ilk taksidi ödeyen mükellefe, taksit ödemelerinin mayıs ayına ertelendiği hatırlatılarak, “Ocak ayında ödenmesi gereken ikinci taksitlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan, yapılandırdığınız borcunuzu, taksitli ödemeyi seçmiş olsanız dahi peşin olarak 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilirsiniz. Bu takdirde borçlarınız için hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Yapılandırılmış olan borçlarınıza ilişkin ilk iki taksitin süresinde ödenmesi, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmeniz için şarttır. İkinci taksit ödemenizin son gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatır, iyi günler dileriz” denildi.

Borçlarını yapılandıran ancak hiç ödeme yapmayan mükelleflere gönderilen mektupta da bu borçlara ilişkin son bir imkan tanındığı belirtilerek, “Bu kapsamda başvuru şartı aranmaksızın yapılandırma dosyanız tekrar ödeme yapılabilir hale getirilmiştir. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmeniz için süresinde ödenmeyen tutarları (peşin veya taksit) 2. taksitle birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeniz şarttır” denildi. Ayrıca işletme kayıtlarını düzelten ve matrah artıranlara da mektup gönderildi.

HÜRRİYET