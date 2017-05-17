Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gebze’deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ndeki FETÖ yapılanmasına dair iddianamesinde örgütün kurum içinde nasıl örgütlendiği ayrıntılı olarak yer aldı. 17 sanıklı iddianamede kurum bilgisayarlarında yapılan incelemeler sonucu ulaşılan bulgular da paylaşıldı. İddianamede TÜBİTAK’ın çok gizli projelerinin bulunduğu bilgisayarlara ABD’nin Virginia eyaletinden sızmalar yapıldığının tespit edildiği de belirtildi.

İNCELENİYOR

Savcılığın iddianamede yer alan tespitlerine göre TÜBİTAK’ta çok gizli projelerin bulunduğu ve sanıklar tarafından kullanılan bilgisayarlara 20 ile başlayan IP adreslerinden erişimler sağlandığı belirlendi. Yapılan incelemede bu IP adreslerinin kurum içinde kullanılmadığı belirlenince soruşturma derinleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bu bilgisayarların/sunucuların ABD’nin Virginia eyaletindeki Falls Church adlı kasabada konumlandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilere ait kurum bilgisayarlarının incelenmesinde; “bilmesi gereken prensibine” aykırı olarak kendilerinin görevlendirilmediği gizli proje kayıtlarının bulunduğu da belirlendi. Savcılık dijital materyalleri incelemeye devam ediyor.

BİLİRKİŞİ HİZMETİ

Savcılık TÜBİTAK’ın bilirkişilik yapmak için kurulmamasına rağmen FETÖ operasyonlarına dayanak oluşturmak için bilirkişi incelemesi yaptığını da belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu kurumun bilirkişilik yapması için kanunda hiçbir mecburiyeti bulunmamaktadır. FETÖ uydurma ve sahte dijital delillerini meşrulaştırmak ve raporlar hazırlatmak için özellikle TÜBİTAK’a önem vermiştir. Örgütün emrindeki yargı mensupları bu kuruma dijital materyal gönderip soruşturma ve davada kişileri mahkum ettirebilecek şekilde sahte bilirkişi raporlarının hazırlanmasını sağlamışlardır. Kurum içerisindeki örgütlü yapı ülke gündemini işgal eden davalarda sahte raporlar düzenlemiştir. TÜBİTAK içinde bilirkişilik görevi örgüt mensubu aynı kişilere verilmiştir. Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, böcek soruşturmasındaki sahte raporlar bu şekilde hazırlanmıştır.”

MİLLİYET