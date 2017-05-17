Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 2’inci Toplantısına katıldı. Conrad Otel’de yapılan toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, sebze fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sebze fiyatlarındaki artışın bir geçiş döneminde olunmasından kaynaklandığını söyleyen Bakan Çelik, fiyatlarda düşüş yaşanacağını belirtti. Basın mensuplarının, Ramazan ayı önce gıda fiyatlarının yükselişini önlemek için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair sorusu karşısında ise Bakan Çelik, “Yani olabilir psikolojik şeylerdir bunlar ama bizim tüm stoklarımızda etinden sütüne bakliyatına kadar bir sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu geçiş döneminde sebzelerle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Şimdi tarlaya dönüyoruz artık. Tarlaya dönünce de fiyatların çok düşeceğini umuyorum. O zamanda üreticinin hangi şartlarda ürettiği ve pazar fiyatlarının veya üreticiden çıkış fiyatlarının çok düşmesi halinde de bu değerlendirmeleri kişi lehine yapsın bütün kesimler. Çiftçi lehine bir değerlendirmeyi de basından bekliyoruz tabi. Bütün yönleriyle dönemsel yükselişler ve pazar fiyatlarıyla çiftçinin konumunu aynı teraziye koymayalım diyorum. Çiftçinin konumu şuanda iyi ama aradaki fazlalıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SON 3 AYDA DOMATES İHRACATINDA YÜZDE 39 BİR ARTIŞ VAR”

Yakın zamanda yaşanan domates krizi hakkında da konuşan Bakan Çelik, “Rusya ile ilişkilerimizde normalleşme dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir gerçek var ki domates ihracatımız arttı, artmaya da devam ediyor. Yani son 3 ayda domates ihracatında yüzde 39 bir artış var. Rusya 200 bin ton civarında domates alıyor. Dolaylı yollardan Rus piyasasına girdiğini Rus yetkilileri zaten kabul ediyorlar. Bu domates konusu büyük bir mesele haline geldi. Fakat netice itibariyle bizim domatesimize dünya piyasalarından Ortadoğu’dan Avrupa’dan ciddi talebi var” ifadelerini kullandı.