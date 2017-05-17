Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün 350 milyon dolar ihracatı ile Türkiye mobilya ihracatının yüzde 16’sını oluşturduğunu ifade ederek, “Sıkıntılarımız olmasına rağmen bu sektörü büyütmeye devam ediyoruz. İnegöl ihracat rakamımız geçen yıl itibariyle 350 milyon dolara ulaştı. İhracat anlamında negatif pozisyona düşmeyen tek sektör mobilya sektörü. İnegöl mobilya sektörü Türkiye mobilya ihracatına yüzde 16 oranında katkı sağlıyor. Buna rağmen kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

Uğurdağ, “Cumhurbaşkanlığımız nezdinde istihdam seferberliği başlatıldı. İnegöl’de zaten negatif bir işsizlik oranımız var. Yıllardan beri de bu oran aynı şekilde devam ediyor. Bunun yanında kalifiye eleman sıkıntısı azami seviyede. İşsizlik yok, ama kalifiye eleman az. Parça başı çalışan ustalarımız ciddi gelirler elde ediyor. Parça başı çalışmayla beraber aylık gelirlerini 3-4 bin liradan tutun 10 bin liraya kadar çıkartabiliyorlar. Hem kendileri, hem de üretim yapan firmalarımız kazanmış oluyor. Bununla birlikte ekonomimize olumlu katkı sağlanıyor. Bu ücretlere rağmen eleman sıkıntımız had safhada. Ücreti çok olsa bile firmalarımız eleman bulmakta zorlanıyorlar. Kalifiye eleman sıkıntısı çözülürse ihracat rakamları 500-600 milyon dolara çıkabilir. Kalifiye eleman sıkıntımızdan dolayı üretim yapan firmalarımız, fabrikalarımız temrinlerini tutturamaz hale geldiler” dedi.