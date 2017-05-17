Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gayrimenkul ve buna dayalı işlemlerde çok sayıda vatandaşla irtibat halinde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacının karşılanması, tapu ve kadastro hizmetlerinin aksamadan ve kanunların öngördüğü çerçevede yürütülebilmesi için sözleşmeli personel istihdam etmek üzere harekete geçti.Genel Müdürlük bin 500 sözleşmeli personel ihtiyacı olduğunu belirledi. Buna yönelik personel talebi, 19 Ocak 2016'da bir yazı ile Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına iletildi. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının onayı üzerine ise Genel Müdürlük bünyesinde görevlendirilmek üzere 813'ü tekniker, 487'si büro personeli ve 200'ü ise arşiv uzmanı olmak üzere toplam bin 500 sözleşmeli personelin istihdamı kararlaştırıldı.

Haziran ayı içerisinde ilana çıkmasının ardından ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılmak kaydıyla yaklaşık 45 gün içerisinde alımların gerçekleştirilmesi bekleniyor.Söz konusu kadrolara sadece Tapu Kadastro, Harita Kadastro ön lisans, Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu lisans, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.