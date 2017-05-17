Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de etkisi gittikçe yayılan siyasi haber akışı sonrası dolar yönünü aşağı çevirirken, Türk Lirası negatif ayrışma gösteren para birimleri arasında yer aldı.

Saat 16:40 itibariyle Türk Lirası, Güney Afrika randının ardından günün en çok gerileme gösteren para birimi oldu. Güney Afrika randı yüzde 1,01 gerileme kaydederken, Türk Lirası'ndaki kayıp yüzde 0,7 oldu.

Bunun karşısında Bulgar levası ve Macar forintinin günün en çok kazandıran para birimleri oldu. Bulgar levasında 16:40 itibariyle kazanç yüzde 0,2 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta görevden aldığı eski FBI Direktörü James Comey’den Şubat ayında, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında yürütülen soruşturmayı durdurmasını istediği iddia edildi. Haberin ardından yatırımcıların risk iştahı azalırken Japon Yeni, altın ve ABD tahvilleri değer kazandı. Bloomberg Dolar Endeksi ise 9 Kasım 2016’dan bu yana gördüğü en düşük seviyede işlem görüyor.

Dolar endeksi de 97,8 değeri ile 7 ayın en düşük seviyesine geldi.



'TRUMP GÖREVDEN ALINABİLİR' İDDİASI

Trump ile ilgili iddialar adaletin engellenmesi olarak yorumlanırken, bu durumun ABD'de başkanın görevden azil sürecinin gerekçelerinden biri olabileceği yorumları da yapıldı. Son yüzyılda iki ABD Başkanı azil süreci ile karşı karşıya kalmıştı.