Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi gün içinde 96 bin 629 puan ile rekor kırmasının ardından günü yüzde 0,45’lik düşüşle tamamladı. Endeks 436,55 puanlık azalışla 95 bin 724 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 6,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,05 azaldı.