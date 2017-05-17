Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleri, Asya ve Avrupa'dan yatırımcılar, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek ve Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Saraybosna İş Forumu'nda buluşacak.

"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen iş forumu, Bosna Bank International (BBI) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) iş birliğinde 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Üst düzey devlet yetkilileri ile iş dünyasının önemli isimlerine Bosna Hersek'in yanı sıra bölge ülkelerindeki yatırım potansiyellerini yakından tanıma fırsatı sağlayan iş forumu, aynı zamanda farklı ülke ve bölgelerden iş adamlarını da buluşturacak.

AA muhabirine bu yılki iş forumu hakkında bilgi veren BBI Genel Müdürü Amer Bukvic, foruma katılımcı sayısının her yıl arttığına işaret ederek, Bosna Hersek ve bölgedeki yatırım potansiyelinin ve iş birliği imkanlarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Bukvic, Bosna Hersek'e gelen yatırımların her geçen gün artması ve turistlerin de ülkeye yoğun ilgi göstermesinin, bu bölgenin çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Türk şirketleri için büyük potansiyel var"

Bosna Hersek ve bölge ülkelerinde Türk şirketleri için de büyük potansiyel olduğunu vurgulayan Bukvic, Bosna Hersek'in Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla burada üretilen ürünlerin nakliye maliyetlerinin düşük olduğunu, ayrıca ülkenin ekonomisi güçlü coğrafyalara da çok yakın olduğunu aktardı.

"Türkiye'den geniş katılım bekliyoruz"

Bukvic, bu yılki forumun "Yeni ekonomik iş birliği" konusuna odaklanacağını belirterek, foruma Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve özellikle de Türkiye'den geniş bir katılım beklediklerini söyledi.

Bosna Hersek'in 20 yıl önce bulunduğu noktadan çok farklı bir yerde olduğuna dikkat çeken Bukvic, "Bosna Hersek şu an bir buluşma merkezi haline geldi. Foruma 30 ülkeden bin 600'e yakın insan katılacak. Onları burada bir araya getirmekten ve ortaya bir sonuç çıkarmaktan dolayı gururluyuz." dedi.