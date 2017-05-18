Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine en büyük katkı perakende sektöründen gelmeye devam ediyor. 6 bin 750 mağazası ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, yıl sonuna kadar 700 mağaza açıp 4.000 kişiyi istihdam edecek. A101 CEO’su Erhan Bostan, Türkiye’nin en tercih edilen markalarını en uygun fiyatlarla müşterilere ulaştırdıklarını belirterek, 81 ilin tamamında ve 870 ilçede faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bugüne kadar hep “mahallenin marketçisi” anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Bostan, A101’in kısa sürede kadınların tercihi hâline geldiğini ifade etti. Bostan, “Müşterilerimizin yüzde 62’sini kadınlarımız oluşturuyor. Düzenli A101 müşterileri ise ayda ortalama 19 kere mağazalarımızı ziyaret ediyor. Müşterilerin memnuniyet oranı yüzde 94, tekrar satın alma oranı yüzde 98 ve tavsiye etme oranı ise yüzde 93” dedi.



HEDEF 10 BİN MAĞAZA

Yatırım planları hakkında da bilgi veren Bostan “Son 5 yıl içerisinde 6,5 kat büyüdük. 2015’de yılda ortalama 1.400’er, 2016’da ise yaklaşık 1.000 mağaza açarak rekor kırdık. Son iki yılda dünyanın en fazla mağaza açan firması olduk. Bu yıl da 700 yeni mağaza açarak, 2017 yılını 7.100 mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz. Şube ağı olarak PTT’den bile yaygınız. Yeni mağazalarla 4 bin yeni kişiyi istihdam edeceğiz. Hedefimiz orta vadede 10 bin mağazaya ulaşmak” diye konuştu. 2016 yılını 10,7 milyar lira ciro ile kapattıklarını ifade eden Bostan, 2017 hedeflerini yüzde 25 büyüme ile 13 milyar lira gelir olarak açıkladı.



RAKAMLARLA A101

Günde 2,5 milyon fiş kesiyor

¥ 36 bin çalışanı ile en yüksek çalışan oranına sahip tek şirket.

¥ Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi (Çalışanların yüzde 44’ü kadın).

¥ 500’den fazla tedarikçiyle çalışıyor.

¥ Her gün 1.150 ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

¥ Günde 2,5 milyondan fazla fiş kesiyor.



Yurt dışına açılıp e-ticarete girecek

A101 CEO’su Erhan Bostan, yakın coğrafyadan başlamak üzere yurt dışına açılacaklarını bildirdi. Bostan, “Nüfusu yoğun olan, tahkim kurallarını kabul etmiş, lojistik anlamda da bize yakın bir ülkeden başlamak istiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor” dedi. E-ticarete de kayıtsız kalmayacaklarını belirten Bostan, “Türkiye’nin en yaygın perakende zinciriyiz. Bu altyapıyı değerlendirmek istiyoruz. Buzdolabı, çamaşır makinesi, telefon gibi pahada büyük ürünlerin satışını e-ticaret yoluyla yapacağız” diye konuştu.