Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Türkiye Kadın Girişimci Derneği (KAGİDER) ile birlikte hayata geçirilen program kapsamında Hepsiburada Pazaryeri’nde mağaza açan kadınlara satış, operasyon, lojistik ve pazarlama desteği sunulacak. Sıfır maliyetle sanal mağaza açma, komisyon indirimleri ve ürünlerini platform üzerinde avantajlı şekilde pazarlama imkânı sunulacak olan kadınlar aynı zamanda girişimcilik ve e-ticaret alanlarında eğitim ve danışmanlık desteği de alabilecek. Program kapsamında yıl sonuna kadar 1.000 yeni girişimci kadına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi “Girişimci kadınlar Hepsiburada platformunda ürünlerini satmaya başladıklarında tüm Türkiye’den sipariş alabilir duruma gelecekler. Biz bu büyük erişim desteğinin yanı sıra komisyon oranlarında, siparişlerin kargolanmasında ve online pazarlamada oluşan birçok maliyeti bu program kapsamında üstleniyoruz” dedi.