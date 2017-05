Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “1,5 yıldır et fiyatları stabil şekilde 30-40 lira arasında cereyan ediyor. Halkın yoğun tüketim kalemleri olan kıyma ve kuşbaşı fiyatları üzerinde daha bir hassasiyetimiz var. Bu çerçevede yeteri kadar şu an besi hayvanımızın olduğunu açıkça ifade etmek isterim. Ayrıca yerelin dışında, ithal ettiğimiz kasaplık hayvanımız da şu an elimizde var. Bir arz sıkıntısının olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. ‘Ramazan geliyor, yaz geliyor, turist geliyor, piknik geliyor’ diye yapılanlar, spekülatif değerlendirmeler. Biz 23,80 liraya Et ve Balık Kurumundan kırmızı etin piyasaya arzını devam ettiriyoruz. Piyasada bunun 30-40 lira arasında bir değer bulması normaldir. Piyasayı daha da aşağı çekebiliriz ama yerli üreticimizi zarar ettirecek, onu sektörden uzaklaştıracak bir uygulama içinde de olamayız” dedi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz da “Ramazanda fiyatların artacağı beklentisiyle evlerimizde gıda stokladığımız dönemler artık geride kaldı. Çok şükür, bugün Türkiye’de her türlü gıda ürününü, market raflarında her zaman bulmak mümkün. Genel olarak gıdada bir sıkıntıdan bahsetmek mümkün değil. Nohut ve kuru fasulye gibi bakliyat ürünlerinde son dönemde üretim yetersizliğine bağlı fiyat yükselmeleri olmuştu, nohutta ithalat vergisini geçici olarak düşürme kararı alındı. Kırmızı mercimekte ise herhangi bir yükselme söz konusu olmamıştır. Bakliyatta da fiyat artışları beklemiyoruz” diye konuştu.