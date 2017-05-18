Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Türkiye’nin saldırıları zararsız atlattığını dile getiren Bakan Arslan “Biz bu saldırının olabileceğini 21 Mart’ta tüm kurumlara bir yazı yazarak uyarıda bulunmuştuk. Ayrıca tehlikeli olabilecek programlarla ilgili listeyi sürekli güncelliyoruz. Bu tedbirleri yeterli bulduğunuz gün kaybettiğiniz gündür. Çünkü sürekli siber saldırı tehdidi var. Önemli olan sizin uyanık olmanız. Hem uyanık olacaksınız, hem de bu saldırıları vaktinde tespit edip anında gerekli tedbirleri alacaksınız” ifadelerini kullandı.