Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayına kısa süre kala başta gıda olmak üzere temel tüketim ürünlerine zam yapılmaması için esnaf odaları fiyat artışı taleplerini değerlendirmeye almadı, Kırmızı Et Üreticileri Birliği de et stokunu yeterli seviyeye getirdi.Eskişehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ramazan ayını rahat bir şekilde idrak edebilmeleri için önlemleri aldıklarını bildirdi.

Hiçbir meslek kuruluşunun zam talebini kabul etmeyeceklerini anlatan Birsen, "Ramazan ayında hiçbir zam talebini değerlendirmeye almayacağız ve zamları durdurduk. Halkın ramazan ayını en iyi şekilde idrak edebilmesi için görüşmeleri gerçekleştirdik. Her odamız ramazanda halka en iyi şekilde hizmet verebilmek için üyelerine gerekli uyarılarda bulundu. Hem daha taze hem marketlerden daha ucuz sebze ve meyve elde edilebilecek. Kötü mal veren esnaf, üye oldukları meslek kuruluşuna şikayet edilmelidir. Esnafımız da çürük ve kalitesiz malı halkımıza vermeyecek. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapması için her türlü önlemimizi aldık. Esnafımız kesinlikle zam yapmayacak ve fırsatçılara aman vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Kırmızı ette zam yapmayı gerektirecek durum yok"



Eskişehir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Dinçer Gücüm ise ramazan ayı öncesinde zamma karşı gerekli tedbirleri aldıkların vurguladı.Türkiye genelinde yeteri kadar et stokunun bulunduğunu dile getiren Gücüm, "Ramazan ayında ve öncesinde zam yapmayı gerektirecek bir durum yok. Halkımız ramazan ayında eti zamsız yiyecek. Şu anda karkas etin kilogramı 27 liradan satılıyor. Vatandaşımız zam gelecek tedirginliğini yaşamasın." diye konuştu.