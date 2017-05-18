Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu, İtalya’ya hakkında yasal süreç başlatma kararı aldı. Gerekçe ise, İtalyan devletinin Fiat Chrysler'ı emisyon konusunda yeterince kontrol etmemesi olarak gösterildi.

Bu gelişmenin ardından Fiat Chrysler hisseleri bugün yüzde 2 değer kaybetti.

'İTALYA İKNA EDEMEDİ'

AB yetkilileri, otomobillerin laboratuar testlerinde zehirli gaz salınımlarını yasal sınırlar altında tutan, ancak gündelik kullanımda araçların bu sınırları aşmasına imkan veren düzenekleri sıkı denetlediği konusunda İtalya'nın kendilerini ikna edemediğini belirtiyorlar.

AB kaynaklarından bir tanesi, "(İtalyan kaynaklar) bize Fiat'ın araçlarında kullanılan sistemlerin yasal olduğu konusunda bize ikna edici ilave bilgi vermek durumundalar" dedi. (Reuters)