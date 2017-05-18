Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, AA muhabirine, ilçede 14 bin 500 dönüm arazide domates üretildiğini belirterek, bu yıl hasadın yaklaşık 175 bin ton olmasını beklediklerini söyledi.Domates üretiminin 4 bin dönümlük kısmının serada yapıldığını dile getiren Türer, "İki hafta önce kilogramı 3 liranın üzerine çıkan domatesin şu anda kalitesine göre kilogramı üreticiden 80 kuruş ile 1 lira arasında alınıyor. Dileğimiz fiyatların daha da aşağı düşmemesi. Çünkü üreticilerimiz fiyatların düşmesinden dolayı büyük endişe yaşıyorlar. Şu anda ihracat yok. Yaklaşık 5 bin aile domates üretimiyle uğraşıyor. Binlerce kişi de ekimden hasat edilmesine kadar geçen süreçte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.Türer, Rusya'ya bir an önce domates ihracının başlamasını beklediklerini kaydetti.