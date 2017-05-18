Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adriyatik’in yeni parlayan yıldızı Karadağ Türk yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor. Karadağ’da en büyük üçüncü turizm yatırımını gerçekleştiren Hexagon’un kurucu ortağı Hakan Aksu, Türkiye’nin yanı başındaki ülkede yatırım yapmanın avantajlarını anlattı. Aksu; “Türkiye’ye vize uygulamayan Karadağ’da yatırım fırsatları Türkleri bekliyor” dedi.

ADRİYATİK’İN YENİ TURİZM DESTİNASYONU

Akdeniz ve Balkan kültürlerinin buluştuğu Karadağ, 2016 senesinde 2,5 milyon turist aldı. Her yıl turist sayısı istikrarlı olarak %3 ila %5 arası artan ülkede özellikle turizm ve servis sektörü bu fırsatı değerlendirecek yatırımcılar arıyor. Özellikle Kotor, Tivat, HerzogNovi ve Budva en gözde yerler arasında. Sanayiinin gelişmediği ülkede sahiller ve tarım alanları tertemiz sizi bekliyor.

KARDEŞ COĞRAFYA TÜRK YATIRIMCISINI BEKLİYOR

Osmanlı’nın iz bıraktığı kardeş coğrafyalar ile kültürel ve ekonomik köprülerin sürdürülmesi açısından Karadağ önemli bir noktada yer alıyor. Son dönemlerde kurulan sıcak siyasi ilişkiler sonucunda da Türkiye’den Doğuş Grubu, Net Holding, Global Yatırım Holding, Gintaş, Tosyalı Holding gibi Türk şirketleri Karadağ’da ciddi faaliyetlerde bulundular. Nüfusunun yüzde 19’u Müslüman olan Karadağ’da Osmanlı’nın izlerini bulmak mümkün.

TÜRKLER ÇOK SEVİLİYOR ! VİZE YOK!

Pek çok Uzakdoğu ve Arap ülkesine vize şartı getiren Karadağ’a Türk vatandaşları vizesiz girebiliyor. Birkaç doğal ve tarihi alanların UNESCO koruması altında olduğu ülkede pek çok mirasımız var. Gittiğiniz her mekânda, alış veriş yaptığınız her dükkânda size gülümseyen yüzlerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü Karadağ’da Türkler çok seviliyor.

ÜÇ GÜNDE ŞİRKET KURMAK, 21 GÜNDE ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİ ALMAK MÜMKÜN

Karadağ’ın çalışma ve oturma izni konusunda tek uzman şirketi olan Hexagon ile üç günde şirket kurmak, 21 günde de çalışma ve oturma izni almak mümkün. Üstelik, aileniz de oturum izninizden faydalanıyor.

2019’DA AVRUPALI OLACAKSINIZ

Karadağ, 2019 yılında AB’ye tam üyelik için tüm ön çalışmalarını tamamlamak üzere. Karadağ’da çalışma ve oturma iznine sahip olacak Türk vatandaşları, AB üyesi ülke vatandaşlarının sahip olacağı tüm haklardan da yararlanabilecek.

HUKUK SİSTEMİ YATIRIMCILARI KORUYOR

Geçtiğimiz günlerde NATO üyesi olan Karadağ, toprak bütünlüğünü uluslararası güvenceye aldı. Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında hukuk sistemlerinde tüm Kopenhag kriterlerini yerine getirmekte olan Karadağ’da yatırımcıların hakları sağlam bir hukuk sistemi ile korunuyor.

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Adriyatik’in incisi Karadağ doğası ve tarihi güzellikleriyle birçok yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor. Rusya, Amerika, Kanada, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere dünyanın önemli yatırımcılarının gözdesi haline gelen Karadağ’da 2009 yılından itibaren 48 binin üzerinde şirket kuruldu.

EV VE ARABA FİYATLARI UYGUN

Yatırım maliyetlerinin oldukça düşük olduğu ülkede yeni iş kuranlara; vergilerde düşük başlangıç sınırları sunuluyor, mülk hakları oldukça sıkı kanunlarla güvence altında tutuluyor. Kira ve satılık ev fiyatlarının uygun olduğu 15 bin Euro civarında araba almak da mümkün.

AVRUPA’YA VE DÜNYAYA AÇILABİLİRSİNİZ

Resmi para birimi Euro olan Karadağ’da kurumlar vergisi oranı %9. Bürokrasinin olmadığı Karadağ’da şirket kurmanız halinde bütün dünyaya fatura kesebiliyorsunuz. Avrupa Birliği üyesi olduğu takdirde edindiğiniz tüm haklar geçerliliğini sürdürüyor olacak.

İSTANBUL’A 1 SAAT 20 DAKİKA UZAKLIKTA

2000’lerin başında doğa ve tarihinin yeniden keşfedilişi ve 2006 yılında bağımsızlığını kazanması ile lüks yatırımcının da ilgi odağına dönüşen Karadağ, tüm ihtişamı ile eski günlerine geri dönüyor. Akdeniz’deki kalabalık destinasyonların aksine ziyaretçilerine sunduğu sakin yaşam imkânı ile Karadağ hem yatırımcılara hem de yeni bir yaşam kurmak isteyenlere kapılarını açıyor. İstanbul’dan Podgorica Havalimanı’na 1 saat 20 dakikada ulaşılabiliyor. Ülkeye günde 2 sefer, sabah akşam THY’nin uçuşları bulunuyor. (Milliyet)